https://ria.ru/20210828/surgut-1747680445.html

Самолет "ЮТэйр" совершил экстренную посадку в Сургуте

Самолет "ЮТэйр" совершил экстренную посадку в Сургуте - РИА Новости, 28.08.2021

Самолет "ЮТэйр" совершил экстренную посадку в Сургуте

Самолет авиакомпании "ЮТэйр" с 47 пассажирами на борту, следовавший в Барнаул, в субботу вернулся в аэропорт Сургута из-за сработавшего датчика генератора,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T19:39

2021-08-28T19:39

2021-08-28T19:39

происшествия

барнаул

сургут

ютэйр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" с 47 пассажирами на борту, следовавший в Барнаул, в субботу вернулся в аэропорт Сургута из-за сработавшего датчика генератора, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Двадцать восьмого августа в 15.55 местного времени (13.55 мск) при выполнении рейса ЮТ-213 по маршруту Сургут - Барнаул на воздушном судне АТР-72 авиакомпании "ЮТэйр" сработал датчик генератора. Командиром воздушного судна принято решение вернуться в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.Посадка в аэропорту Сургута прошла в штатном режиме в 17.07 (15.07 мск). На борту находились 47 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Воздушное судно было заменено. Вылет рейса состоялся в 19.48 (17.48 мск).Представители авиакомпании оказали необходимые услуги для пассажиров. Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, уточняет надзорное ведомство.

https://ria.ru/20210827/samolet-1747459611.html

барнаул

сургут

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происшествия, барнаул, сургут, ютэйр