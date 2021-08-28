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Самолет "ЮТэйр" совершил экстренную посадку в Сургуте
Самолет "ЮТэйр" совершил экстренную посадку в Сургуте - РИА Новости, 28.08.2021
Самолет "ЮТэйр" совершил экстренную посадку в Сургуте
Самолет авиакомпании "ЮТэйр" с 47 пассажирами на борту, следовавший в Барнаул, в субботу вернулся в аэропорт Сургута из-за сработавшего датчика генератора,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T19:39
2021-08-28T19:39
происшествия
барнаул
сургут
ютэйр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" с 47 пассажирами на борту, следовавший в Барнаул, в субботу вернулся в аэропорт Сургута из-за сработавшего датчика генератора, сообщает Уральская транспортная прокуратура."Двадцать восьмого августа в 15.55 местного времени (13.55 мск) при выполнении рейса ЮТ-213 по маршруту Сургут - Барнаул на воздушном судне АТР-72 авиакомпании "ЮТэйр" сработал датчик генератора. Командиром воздушного судна принято решение вернуться в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.Посадка в аэропорту Сургута прошла в штатном режиме в 17.07 (15.07 мск). На борту находились 47 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Воздушное судно было заменено. Вылет рейса состоялся в 19.48 (17.48 мск).Представители авиакомпании оказали необходимые услуги для пассажиров. Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, уточняет надзорное ведомство.
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происшествия, барнаул, сургут, ютэйр
19:39 28.08.2021
 
Самолет "ЮТэйр" совершил экстренную посадку в Сургуте

Самолет "ЮТэйр" экстренно сел в Сургуте из-за сработавшего датчика генератора

© Depositphotos / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Depositphotos / Ali Mufti
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" с 47 пассажирами на борту, следовавший в Барнаул, в субботу вернулся в аэропорт Сургута из-за сработавшего датчика генератора, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"Двадцать восьмого августа в 15.55 местного времени (13.55 мск) при выполнении рейса ЮТ-213 по маршруту Сургут - Барнаул на воздушном судне АТР-72 авиакомпании "ЮТэйр" сработал датчик генератора. Командиром воздушного судна принято решение вернуться в аэропорт вылета", - говорится в сообщении.
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Посадка в аэропорту Сургута прошла в штатном режиме в 17.07 (15.07 мск). На борту находились 47 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Воздушное судно было заменено. Вылет рейса состоялся в 19.48 (17.48 мск).
Представители авиакомпании оказали необходимые услуги для пассажиров. Сургутская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, уточняет надзорное ведомство.
 
ПроисшествияБарнаулСургутЮТэйр
 
 
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