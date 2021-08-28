https://ria.ru/20210828/su-24-1747626146.html
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-24 в Пермском крае
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-24 в Пермском крае - РИА Новости, 28.08.2021
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-24 в Пермском крае
Пилоты разбившегося в Пермском крае бомбардировщика Су-24 получили серьезные травмы после приземления. Об этом в интервью "Ura.ru" рассказали свидетели... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T08:42
2021-08-28T08:42
2021-08-28T10:47
происшествия
пермский край
пермь
су-24
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747568899_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_539db2733c6395364b6c9fba7ce2c2be.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пилоты разбившегося в Пермском крае бомбардировщика Су-24 получили серьезные травмы после приземления. Об этом в интервью "Ura.ru" рассказали свидетели произошедшего.По их словам, окутанный пламенем самолет упал в лесной полосе, тогда как катапультировавшихся летчиков нашли за полем возле асфальта.Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми в лесистой местности. Он направлялся на авиазавод для прохождения планового ремонта. Вооружения на борту не было. Двум пилотам удалось катапультироваться.
https://ria.ru/20210819/samolety-1746292328.html
пермский край
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747568899_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_d54fb6ce6491147cd7b0f949f35b4229.jpg
Момент падения Су-24 под Пермью. Видео очевидцев
Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью. Бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Летчики катапультировались, оба остались живы.
2021-08-28T08:42
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, пермь, су-24
08:42 28.08.2021 (обновлено: 10:47 28.08.2021)
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-24 в Пермском крае
Очевидцы крушения Су-24 в Пермском крае: выжившие пилоты получили серьезные травмы