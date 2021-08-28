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Очевидцы рассказали подробности крушения Су-24 в Пермском крае
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-24 в Пермском крае - РИА Новости, 28.08.2021
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-24 в Пермском крае
Пилоты разбившегося в Пермском крае бомбардировщика Су-24 получили серьезные травмы после приземления. Об этом в интервью "Ura.ru" рассказали свидетели... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T08:42
2021-08-28T10:47
происшествия
пермский край
пермь
су-24
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пилоты разбившегося в Пермском крае бомбардировщика Су-24 получили серьезные травмы после приземления. Об этом в интервью "Ura.ru" рассказали свидетели произошедшего.По их словам, окутанный пламенем самолет упал в лесной полосе, тогда как катапультировавшихся летчиков нашли за полем возле асфальта.Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми в лесистой местности. Он направлялся на авиазавод для прохождения планового ремонта. Вооружения на борту не было. Двум пилотам удалось катапультироваться.
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Момент падения Су-24 под Пермью. Видео очевидцев
Самолет Су-24 потерпел аварию под Пермью. Бомбардировщик выполнял перелет на авиаремонтное предприятие для планового ремонта. Он упал в 95 километрах западнее Перми, в лесистой местности. Летчики катапультировались, оба остались живы.
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происшествия, пермский край, пермь, су-24
08:42 28.08.2021 (обновлено: 10:47 28.08.2021)
 
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-24 в Пермском крае

Очевидцы крушения Су-24 в Пермском крае: выжившие пилоты получили серьезные травмы

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пилоты разбившегося в Пермском крае бомбардировщика Су-24 получили серьезные травмы после приземления. Об этом в интервью "Ura.ru" рассказали свидетели произошедшего.
По их словам, окутанный пламенем самолет упал в лесной полосе, тогда как катапультировавшихся летчиков нашли за полем возле асфальта.
"Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался", — поделилась очевидица.
Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в 95 километрах западнее Перми в лесистой местности. Он направлялся на авиазавод для прохождения планового ремонта. Вооружения на борту не было. Двум пилотам удалось катапультироваться.
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