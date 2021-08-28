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Оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию
Оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию - РИА Новости, 28.08.2021
Оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию
Оперштаб по противодействию коронавирусу в пятницу утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в РФ, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:38
2021-08-28T14:38
2021-08-28T15:10
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Оперштаб по противодействию коронавирусу в пятницу утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в РФ, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков."Вчера оперативный штаб под руководством (вице-премьера) Татьяны Алексеевны Голиковой утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Российскую Федерацию", - заявил Фальков, общаясь со студентами на Российской креативной неделе.Министр уточнил, что в РФ могут приехать студенты не только из тех стран, с которыми открыто авиасообщение, но и из "закрытых" стран.По его словам, на следующей неделе будет организовано активное взаимодействие вузов с иностранными студентами.Ранее министр заявлял о завершении разработки алгоритма совместно с МИД и Роспотребнадзором.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), валерий фальков, россия
14:38 28.08.2021 (обновлено: 15:10 28.08.2021)
Оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию
Глава Минобрнауки Фальков: оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов