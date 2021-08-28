https://ria.ru/20210828/sputnik-v-1747621591.html

Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"

Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 28.08.2021

Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"

Аргентинская фармацевтическая компания Richmond сообщила, что произвела уже более 5 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T06:45

2021-08-28T06:45

2021-08-28T06:45

распространение коронавируса

в мире

аргентина

the lancet

российский фонд прямых инвестиций

земля

мехико

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg

МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Аргентинская фармацевтическая компания Richmond сообщила, что произвела уже более 5 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V"."Спутник V", произведенный в Аргентине, впервые поступил в обращение на территории страны на первой неделе августа после одобрения качества со стороны российского института Гамалеи.Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников. В июне Richmond начала местное производство "Спутника V" с использованием активного вещества, которое присылается из РФ."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747414136.html

аргентина

земля

мехико

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, аргентина, the lancet, российский фонд прямых инвестиций, земля, мехико, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"