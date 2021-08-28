Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
Аргентинская компания Richmond произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Аргентинская фармацевтическая компания Richmond сообщила, что произвела уже более 5 миллионов доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
"Мы произвели в Аргентине уже более 5 миллионов доз, учитывая партию, которая была выпущена вчера. На данный момент мы изготовлено 1 179 625 доз компонента I и 3 890 000 доз компонента II", - говорится в сообщении компании в Twitter.
"Спутник V", произведенный в Аргентине, впервые поступил в обращение на территории страны на первой неделе августа после одобрения качества со стороны российского института Гамалеи.
Аргентина стала третьей страной после России и Белоруссии, где начали применять "Спутник V". 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников. В июне Richmond начала местное производство "Спутника V" с использованием активного вещества, которое присылается из РФ.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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