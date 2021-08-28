Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210828/snbo-1747694470.html
Зеленский подписал решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике
Зеленский подписал решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике - РИА Новости, 28.08.2021
Зеленский подписал решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля "О мерах по... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T22:36
2021-08-28T22:36
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
алексей данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747536311_0:26:1281:746_1920x0_80_0_0_856c52787b96d1d88238439016d01c10.jpg
КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", сообщается на сайте главы государства.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совет рассмотрел вопрос энергобезопасности в связи с монополизацией распределительных сетей на Украине, в случае угрозы на этих предприятиях могут быть введены временные администрации."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", - говорится в тексте указа.Также на сайте опубликовано решение СНБО, согласно которому кабмину поручается изучить образование тарифов на электроэнергию, разработать механизм введения временной администрации на предприятиях, где есть нарушения, а также проанализировать методики оценки активов природных монополий."Разработать и утвердить: до 31 октября 2021 года порядок и источники финансирования природоохранных мероприятий, предусмотренных Национальным планом сокращения выбросов от крупных установок сжигания;… до 31 декабря 2021 критерии оценки допустимости государственной помощи на защиту окружающей среды и в сфере энергетики; порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию для бытовых потребителей и осуществления в условиях такого перехода социальной защиты лиц, нуждающихся в государственной поддержке и помощи; до 31 августа 2021 проработать вопросы введения платы за мощность для производителей электрической энергии", - говорится в решении.Кроме того, решением предусмотрено "создание нового водородного продуктопровода Украина - ЕС и привлечение инвестиций для реализации этого проекта".Также Верховной раде поручается проработать соответствующую законодательную базу.
https://ria.ru/20210828/zelenskiy-1747676385.html
https://ria.ru/20210827/ukraina-1747464561.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747536311_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_2a6d949a3e8f82770071a404b2d23746.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, алексей данилов
22:36 28.08.2021
 
Зеленский подписал решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике

Президент Украины Зеленский подписал решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике

© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Анатолий Кирияк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", сообщается на сайте главы государства.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совет рассмотрел вопрос энергобезопасности в связи с монополизацией распределительных сетей на Украине, в случае угрозы на этих предприятиях могут быть введены временные администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
Вчера, 18:49Захват власти в Афганистане талибами
Зеленский назвал работу украинских военных в Афганистане блестящей
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", - говорится в тексте указа.
Также на сайте опубликовано решение СНБО, согласно которому кабмину поручается изучить образование тарифов на электроэнергию, разработать механизм введения временной администрации на предприятиях, где есть нарушения, а также проанализировать методики оценки активов природных монополий.
"Разработать и утвердить: до 31 октября 2021 года порядок и источники финансирования природоохранных мероприятий, предусмотренных Национальным планом сокращения выбросов от крупных установок сжигания;… до 31 декабря 2021 критерии оценки допустимости государственной помощи на защиту окружающей среды и в сфере энергетики; порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию для бытовых потребителей и осуществления в условиях такого перехода социальной защиты лиц, нуждающихся в государственной поддержке и помощи; до 31 августа 2021 проработать вопросы введения платы за мощность для производителей электрической энергии", - говорится в решении.
Флаги Украины и Европейского союза, архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
27 августа, 10:22
На Украине вступило в действие решение СНБО о курсе на членство в ЕС и НАТО
Кроме того, решением предусмотрено "создание нового водородного продуктопровода Украина - ЕС и привлечение инвестиций для реализации этого проекта".
Также Верховной раде поручается проработать соответствующую законодательную базу.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныАлексей Данилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
04:10Медик рассказал, как не надо лечить простуду
03:43США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
03:37В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
03:35Врач назвала пять лучших продуктов для роста мышц
03:13Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
03:02Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
02:12Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
02:10Диетолог назвал три фактора опасности бульона
02:07Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
01:49Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
01:30На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
01:11Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
00:27Православные отмечают Ореховый Спас
00:11Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
00:01В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
23:54Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
23:38Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
23:03В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
23:02Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов
Лента новостейМолния