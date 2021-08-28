https://ria.ru/20210828/snbo-1747694470.html
Зеленский подписал решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике
Зеленский подписал решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике - РИА Новости, 28.08.2021
Зеленский подписал решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля "О мерах по... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T22:36
2021-08-28T22:36
2021-08-28T22:36
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украина
владимир зеленский
верховная рада украины
алексей данилов
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КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", сообщается на сайте главы государства.Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что совет рассмотрел вопрос энергобезопасности в связи с монополизацией распределительных сетей на Украине, в случае угрозы на этих предприятиях могут быть введены временные администрации."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", - говорится в тексте указа.Также на сайте опубликовано решение СНБО, согласно которому кабмину поручается изучить образование тарифов на электроэнергию, разработать механизм введения временной администрации на предприятиях, где есть нарушения, а также проанализировать методики оценки активов природных монополий."Разработать и утвердить: до 31 октября 2021 года порядок и источники финансирования природоохранных мероприятий, предусмотренных Национальным планом сокращения выбросов от крупных установок сжигания;… до 31 декабря 2021 критерии оценки допустимости государственной помощи на защиту окружающей среды и в сфере энергетики; порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию для бытовых потребителей и осуществления в условиях такого перехода социальной защиты лиц, нуждающихся в государственной поддержке и помощи; до 31 августа 2021 проработать вопросы введения платы за мощность для производителей электрической энергии", - говорится в решении.Кроме того, решением предусмотрено "создание нового водородного продуктопровода Украина - ЕС и привлечение инвестиций для реализации этого проекта".Также Верховной раде поручается проработать соответствующую законодательную базу.
https://ria.ru/20210828/zelenskiy-1747676385.html
https://ria.ru/20210827/ukraina-1747464561.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, алексей данилов
Зеленский подписал решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике
Президент Украины Зеленский подписал решение СНБО о нейтрализации угроз в энергетике
КИЕВ, 28 авг – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины
от 30 июля "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", сообщается на сайте главы государства.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов
сообщил, что совет рассмотрел вопрос энергобезопасности в связи с монополизацией распределительных сетей на Украине, в случае угрозы на этих предприятиях могут быть введены временные администрации.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере", - говорится в тексте указа.
Также на сайте опубликовано решение СНБО, согласно которому кабмину поручается изучить образование тарифов на электроэнергию, разработать механизм введения временной администрации на предприятиях, где есть нарушения, а также проанализировать методики оценки активов природных монополий.
"Разработать и утвердить: до 31 октября 2021 года порядок и источники финансирования природоохранных мероприятий, предусмотренных Национальным планом сокращения выбросов от крупных установок сжигания;… до 31 декабря 2021 критерии оценки допустимости государственной помощи на защиту окружающей среды и в сфере энергетики; порядок постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электрическую энергию для бытовых потребителей и осуществления в условиях такого перехода социальной защиты лиц, нуждающихся в государственной поддержке и помощи; до 31 августа 2021 проработать вопросы введения платы за мощность для производителей электрической энергии", - говорится в решении.
Кроме того, решением предусмотрено "создание нового водородного продуктопровода Украина - ЕС и привлечение инвестиций для реализации этого проекта".
Также Верховной раде
поручается проработать соответствующую законодательную базу.