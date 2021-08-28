https://ria.ru/20210828/sirius-1747646899.html

В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых

В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых - РИА Новости, 28.08.2021

В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых

Необходимо создать единую платформу для ученых и реализации их потенциала, где были бы сконцентрированы все доступные лаборатории, сообщила сопредседатель... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T13:20

2021-08-28T13:20

2021-08-28T13:20

общество

технологии

единая россия

общероссийский народный фронт

елена шмелева

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Необходимо создать единую платформу для ученых и реализации их потенциала, где были бы сконцентрированы все доступные лаборатории, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель "Сириуса" Елена Шмелева."Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других", - считает Шмелева, которую цитирует пресс-служба "Единой России"."Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. В случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе. Но без бюрократических и политических ограничений, которые существуют сегодня", - добавила она.Кроме того, необходимо совершенствовать условия для международного научно-образовательного сотрудничества и кооперации."Несправедливо из страха, что они к нам не вернутся, не давать молодым талантливым ученым возможности получить опыт за рубежом. Нужно воспринимать это не как угрозу, а как вызов. Мы должны развивать условия, при которых они получат новый опыт и вернутся, чтобы использовать его на благо своей страны. Это и есть пример научной гражданственности", - подчеркнула Шмелева.

https://ria.ru/20210828/tsentr-1747635127.html

https://ria.ru/20210827/nauka-1747526181.html

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общество, технологии, единая россия, общероссийский народный фронт, елена шмелева