Шойгу выступил за участие США в Армейских международных играх

Шойгу: России было бы интересно участие США в Армейских международных играх
Конкурсу "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ) отводится особое
место.
Конкурсу "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ) отводится особое
место.
И не только потому, что это любимое зрителями и самое захватывающее состязание. "Танковый биатлон" — родоначальник АрМИ.
И не только потому, что это любимое зрителями и самое захватывающее состязание. "Танковый биатлон" — родоначальник АрМИ.
Впервые сборные России, Армении, Белоруссии и Казахстана встретились на полигоне Алабино в 2013 году и определили лучшую команду танкистов.
Впервые сборные России, Армении, Белоруссии и Казахстана встретились на полигоне Алабино в 2013 году и определили лучшую команду танкистов.
В 2021 году в соревнованиях принимают участие уже 19 сборных, разделенных на два дивизиона.
В 2021 году в соревнованиях принимают участие уже 19 сборных, разделенных на два дивизиона.
Конкурс включает в себя индивидуальную гонку, полуфинальные и финальные эстафеты.
Конкурс включает в себя индивидуальную гонку, полуфинальные и финальные эстафеты.
Фавориты соревнований — российские и китайские танкисты.
Фавориты соревнований — российские и китайские танкисты.
Демонстрационный полет Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне Алабино.
Демонстрационный полет Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне Алабино.
Армейские международные игры в этом году проходят на территории 11 государств.
Армейские международные игры в этом году проходят на территории 11 государств.
Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
Параллельно с "Танковым биатлоном" в Кубинке начал работу Седьмой международный военно-технический форум "Армия".
Параллельно с "Танковым биатлоном" в Кубинке начал работу Седьмой международный военно-технический форум "Армия".
Владимир Путин, открывая форум "Армия-2021" и Армейские международные игры, пожелал участникам плодотворной работы и успешных состязаний, а зрителям — ярких впечатлений.
Владимир Путин, открывая форум "Армия-2021" и Армейские международные игры, пожелал участникам плодотворной работы и успешных состязаний, а зрителям — ярких впечатлений.
В этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Все они готовы к международному сотрудничеству.
В этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Все они готовы к международному сотрудничеству.
Оружейники привезли на форум более 28 тысяч образцов техники, в том числе перспективных.
Оружейники привезли на форум более 28 тысяч образцов техники, в том числе перспективных.
Посетителей ждет множество премьер. Одна из них — надежный и маневренный десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН, который поступит в войска уже в 2022 году.
Посетителей ждет множество премьер. Одна из них — надежный и маневренный десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН, который поступит в войска уже в 2022 году.
Помимо вооружений, предприятия ВПК покажут на "Армии" и смежные разработки.
Помимо вооружений, предприятия ВПК покажут на "Армии" и смежные разработки.
Форум в Кубинке станет площадкой для подписания долгосрочных контрактов Минобороны с промышленными предприятиями.
Форум в Кубинке станет площадкой для подписания долгосрочных контрактов Минобороны с промышленными предприятиями.
Конкурсу "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ) отводится особое
место.
И не только потому, что это любимое зрителями и самое захватывающее состязание. "Танковый биатлон" — родоначальник АрМИ.
Впервые сборные России, Армении, Белоруссии и Казахстана встретились на полигоне Алабино в 2013 году и определили лучшую команду танкистов.
В 2021 году в соревнованиях принимают участие уже 19 сборных, разделенных на два дивизиона.
Конкурс включает в себя индивидуальную гонку, полуфинальные и финальные эстафеты.
Фавориты соревнований — российские и китайские танкисты.
Демонстрационный полет Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне Алабино.
Армейские международные игры в этом году проходят на территории 11 государств.
Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.
Параллельно с "Танковым биатлоном" в Кубинке начал работу Седьмой международный военно-технический форум "Армия".
Владимир Путин, открывая форум "Армия-2021" и Армейские международные игры, пожелал участникам плодотворной работы и успешных состязаний, а зрителям — ярких впечатлений.
В этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Все они готовы к международному сотрудничеству.
Оружейники привезли на форум более 28 тысяч образцов техники, в том числе перспективных.
Посетителей ждет множество премьер. Одна из них — надежный и маневренный десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН, который поступит в войска уже в 2022 году.
Помимо вооружений, предприятия ВПК покажут на "Армии" и смежные разработки.
Форум в Кубинке станет площадкой для подписания долгосрочных контрактов Минобороны с промышленными предприятиями.