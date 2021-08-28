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Шойгу выступил за участие США в Армейских международных играх

Шойгу выступил за участие США в Армейских международных играх - РИА Новости, 28.08.2021

Шойгу выступил за участие США в Армейских международных играх

России было бы интересно участие военных США Армейских международных играх, проводимых министерством обороны РФ, заявил министр Сергей Шойгу. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T22:34

2021-08-28T22:34

2021-08-28T22:37

технологии

сша

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. России было бы интересно участие военных США Армейских международных играх, проводимых министерством обороны РФ, заявил министр Сергей Шойгу."Знаете, нам бы тоже было интересно. Я про шансы не буду говорить, хотелось бы, конечно, посмотреть и на их технику. Ведь проходит "Формула-1", разные "конюшни" выступают", - сказал он в интервью для канала "Соловьев Live" на YouTube."И мы были близки к этому в 2014 году, еще до разных событий, до крымского референдума мы говорили с Германией, Великобританией, Италией. С Италией обсуждали вопрос, а можно ли, чтобы колесные танки участвовали в танковом биатлоне", - добавил министр.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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технологии, сша, сергей шойгу, россия