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Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу - РИА Новости, 28.08.2021
Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T13:47
2021-08-28T13:47
2021-08-28T13:47
общество
сергей кравцов
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов опроверг утверждения, что детей без прививки от коронавируса 1 сентября не пустят в школу.В ходе Общероссийского родительского собрания его спросили, правда ли, что без прививки от коронавируса детей не будут пускать в школу 1 сентября."Сразу скажу: это неправда, во-первых, у нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей… Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы", - ответил министр.
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html
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общество, сергей кравцов, россия
Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
Кравцов опроверг данные о том, что 1 сентября детей не пустят в школу без прививки