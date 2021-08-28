https://ria.ru/20210828/sanpropuska-1747689307.html
Во Франции в акции против санпропусков приняли участие 160 тысяч человек
Во Франции в акции против санпропусков приняли участие 160 тысяч человек - РИА Новости, 28.08.2021
Во Франции в акции против санпропусков приняли участие 160 тысяч человек
Почти 160 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в субботу во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:30
2021-08-28T21:30
2021-08-28T21:45
в мире
париж
франция
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747665410_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_31e749152b19ad4d90c30b30de3ebb25.jpg
ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Почти 160 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в субботу во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.Эта суббота стала седьмой по счету, когда противники санитарных пропусков выходили на улицы по всей стране. Во Франции было запланировано более 200 протестных акций, несколько их них состоялись в Париже.Согласно данным МВД, в прошлую субботу в демонстрациях приняли участие более 175 тысяч человек, а 14 августа - почти 215 тысяч.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.
https://ria.ru/20210804/propusk-1744357629.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747665410_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a1c946d18edb9f4b17ecfcdec1b5d5c0.jpg
Акция противников санитарных пропусков в Париже
Седьмую субботу подряд манифестации против введения санитарных пропусков проходят в Париже. Одна из парижских акций – организованная движением "желтых жилетов" – стартовала от ж/д станции Порт Руаяль в пятом округе Парижа.
2021-08-28T21:30
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, коронавирус covid-19
21:30 28.08.2021 (обновлено: 21:45 28.08.2021)
Во Франции в акции против санпропусков приняли участие 160 тысяч человек
Во Франции около 160 тысяч человек приняли участие в демонстрациях против санпропусков