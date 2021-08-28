https://ria.ru/20210828/sanpropuska-1747689307.html

Во Франции в акции против санпропусков приняли участие 160 тысяч человек

Во Франции в акции против санпропусков приняли участие 160 тысяч человек - РИА Новости, 28.08.2021

Во Франции в акции против санпропусков приняли участие 160 тысяч человек

Почти 160 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в субботу во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:30

2021-08-28T21:30

2021-08-28T21:45

в мире

париж

франция

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1c/1747665410_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_31e749152b19ad4d90c30b30de3ebb25.jpg

ПАРИЖ, 28 авг - РИА Новости. Почти 160 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в субботу во Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД страны.Эта суббота стала седьмой по счету, когда противники санитарных пропусков выходили на улицы по всей стране. Во Франции было запланировано более 200 протестных акций, несколько их них состоялись в Париже.Согласно данным МВД, в прошлую субботу в демонстрациях приняли участие более 175 тысяч человек, а 14 августа - почти 215 тысяч.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.

https://ria.ru/20210804/propusk-1744357629.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция противников санитарных пропусков в Париже Седьмую субботу подряд манифестации против введения санитарных пропусков проходят в Париже. Одна из парижских акций – организованная движением "желтых жилетов" – стартовала от ж/д станции Порт Руаяль в пятом округе Парижа. 2021-08-28T21:30 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, коронавирус covid-19