https://ria.ru/20210828/samolet-1747638660.html

В Домодедово поступило сообщение о минировании борта Москва — Геленджик

В Домодедово поступило сообщение о минировании борта Москва — Геленджик - РИА Новости, 28.08.2021

В Домодедово поступило сообщение о минировании борта Москва — Геленджик

Неизвестный сообщил о "минировании" борта Москва —Геленджик, вылетающего из Домодедово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:47

2021-08-28T11:47

2021-08-28T13:03

происшествия

геленджик

москва

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" борта Москва —Геленджик, вылетающего из Домодедово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в Геленджик должны были отправиться или только планируют вылететь три рейса: в 11.25, 13.15 и 13.35. Сообщений об отмене или переносе нет.В рамках проверки поступившей анонимной угрозы службы воздушной гавани совместно с сотрудниками правоохранительных органов проведут дополнительную проверку багажа и бортовых запасов.

https://ria.ru/20210708/proisshestvie-1740376588.html

геленджик

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, геленджик, москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм