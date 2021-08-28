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В Домодедово поступило сообщение о минировании борта Москва — Геленджик
В Домодедово поступило сообщение о минировании борта Москва — Геленджик - РИА Новости, 28.08.2021
В Домодедово поступило сообщение о минировании борта Москва — Геленджик
Неизвестный сообщил о "минировании" борта Москва —Геленджик, вылетающего из Домодедово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:47
2021-08-28T11:47
2021-08-28T13:03
происшествия
геленджик
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новости - туризм
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" борта Москва —Геленджик, вылетающего из Домодедово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Согласно данным онлайн-табло аэропорта, в Геленджик должны были отправиться или только планируют вылететь три рейса: в 11.25, 13.15 и 13.35. Сообщений об отмене или переносе нет.В рамках проверки поступившей анонимной угрозы службы воздушной гавани совместно с сотрудниками правоохранительных органов проведут дополнительную проверку багажа и бортовых запасов.
https://ria.ru/20210708/proisshestvie-1740376588.html
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РИА Новости
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происшествия, геленджик, москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм
11:47 28.08.2021 (обновлено: 13:03 28.08.2021)
В Домодедово поступило сообщение о минировании борта Москва — Геленджик
Неизвестный сообщил в Домодедово об угрозе взрыва на борту рейса Москва — Геленджик