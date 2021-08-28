В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
Депутат Рады Кива: Зеленского нужно арестовать из-за самолета "Мрия" на параде в Киеве
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предложил в Facebook арестовать президента Украины Владимира Зеленского после участия в военном параде разработанного в СССР самолета "Мрия".
"Самолет "Мрия", вызвав гордость и огромные эмоции у зрителей, очень символично отобразил превосходство "оккупационного" Советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью сегодняшней "независимой", — написал Кива.
Парламентарий заявил, что пролет разработанного в СССР самолета – это "лучшая пропаганда советского режима и строя".
"Идиоты и циничные, моральные уроды, арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, статья же есть", — с иронией предложил депутат.
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С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий в том числе пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.