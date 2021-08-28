https://ria.ru/20210828/samolet-1747618366.html

В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского

В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского - РИА Новости, 28.08.2021

В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предложил в Facebook арестовать президента Украины Владимира Зеленского после... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T02:42

2021-08-28T02:42

2021-08-28T02:42

в мире

украина

ссср

владимир зеленский

верховная рада украины

илья кива

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предложил в Facebook арестовать президента Украины Владимира Зеленского после участия в военном параде разработанного в СССР самолета "Мрия".Парламентарий заявил, что пролет разработанного в СССР самолета – это "лучшая пропаганда советского режима и строя".Украина 24 августа отметила 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад. В нем участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО.С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий в том числе пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20210825/zrada-1747129151.html

https://ria.ru/20210822/ukraina-1746718170.html

украина

ссср

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в мире, украина, ссср, владимир зеленский, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь