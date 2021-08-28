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В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского - РИА Новости, 28.08.2021
В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предложил в Facebook арестовать президента Украины Владимира Зеленского после... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T02:42
2021-08-28T02:42
в мире
украина
ссср
владимир зеленский
верховная рада украины
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предложил в Facebook арестовать президента Украины Владимира Зеленского после участия в военном параде разработанного в СССР самолета "Мрия".Парламентарий заявил, что пролет разработанного в СССР самолета – это "лучшая пропаганда советского режима и строя".Украина 24 августа отметила 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад. В нем участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО.С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий в том числе пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210825/zrada-1747129151.html
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в мире, украина, ссср, владимир зеленский, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь
02:42 28.08.2021
 
В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского

Депутат Рады Кива: Зеленского нужно арестовать из-за самолета "Мрия" на параде в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива предложил в Facebook арестовать президента Украины Владимира Зеленского после участия в военном параде разработанного в СССР самолета "Мрия".
"Самолет "Мрия", вызвав гордость и огромные эмоции у зрителей, очень символично отобразил превосходство "оккупационного" Советского времени, технологий, промышленности над жалкой действительностью сегодняшней "независимой", — написал Кива.
Парламентарий заявил, что пролет разработанного в СССР самолета – это "лучшая пропаганда советского режима и строя".
"Идиоты и циничные, моральные уроды, арестуйте теперь Зеленского за пропаганду и популяризацию коммунистического режима, статья же есть", — с иронией предложил депутат.
Украина 24 августа отметила 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад. В нем участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО.
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Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий в том числе пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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В миреУкраинаСССРВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныИлья КиваОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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