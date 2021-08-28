21:10 28.08.2021 (обновлено: 21:38 28.08.2021)
Путин представил кандидатов для избрания на должность главы КЧР
Президент Путин представил кандидатов для избрания на должность главы КЧР
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Путин представил в Народное собрание Карачаево-Черкессии кандидатов на пост главы республики, сообщили в региональном парламенте.
Так, в списке претендентов:
- —Акбаев Ренат Анзорович — депутат Национального собрания, председатель комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и СМИ;
- —Жедяев Олег Евгеньевич — депутат Национального собрания;
- —Темрезов Рашид Бориспиевич — глава Карачаево-Черкесской республики.
В Единый день голосования 19 сентября выборы глав пройдут в 12 субъектах Федерации. Прямое голосование состоится в Хабаровском крае, Мордовии, Чечне, Тыве, Белгородской, Ульяновской, Тульской, Тверской и Пензенской областях. В Дагестане, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии выборы пройдут через голосование в местных парламентах.
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