https://ria.ru/20210828/putin-1747687779.html

Путин представил кандидатов для избрания на должность главы КЧР

Путин представил кандидатов для избрания на должность главы КЧР - РИА Новости, 28.08.2021

Путин представил кандидатов для избрания на должность главы КЧР

Владимир Путин представил в Народное собрание Карачаево-Черкессии кандидатов на пост главы республики, сообщили в региональном парламенте. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:10

2021-08-28T21:10

2021-08-28T21:38

политика

владимир путин

карачаево-черкесская республика (кчр)

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Путин представил в Народное собрание Карачаево-Черкессии кандидатов на пост главы республики, сообщили в региональном парламенте.Так, в списке претендентов:В Единый день голосования 19 сентября выборы глав пройдут в 12 субъектах Федерации. Прямое голосование состоится в Хабаровском крае, Мордовии, Чечне, Тыве, Белгородской, Ульяновской, Тульской, Тверской и Пензенской областях. В Дагестане, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии выборы пройдут через голосование в местных парламентах.

https://ria.ru/20210803/cherkesiya-1744170292.html

россия

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2021

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политика, владимир путин, карачаево-черкесская республика (кчр), россия