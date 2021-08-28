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Китай выразил протест из-за прохода кораблей ВМС США у берегов Тайваня
Китай выразил протест из-за прохода кораблей ВМС США у берегов Тайваня - РИА Новости, 28.08.2021
Китай выразил протест из-за прохода кораблей ВМС США у берегов Тайваня
Китай выражает протест в связи с проходом двух кораблей ВМС США в Тайваньском проливе, Пекин требует от Вашингтона прекратить подобные провокации, заявил в... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T09:45
2021-08-28T09:45
в мире
сша
тайвань
военно-морские силы сша
минобороны кнр
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ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Китай выражает протест в связи с проходом двух кораблей ВМС США в Тайваньском проливе, Пекин требует от Вашингтона прекратить подобные провокации, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.Министерство обороны КНР сообщило, что эсминец USS Kidd и катер береговой охраны USCGC Munro 27 августа прошли через Тайваньский пролив.Он подчеркнул, что китайская сторона в этой связи выражает решительный протест и резкое осуждение."Тайвань – это неотъемлемая часть Китая, а тайваньский вопрос - исключительно внутреннее дело Китая, которое не допускает никакого вмешательства извне", - добавил представитель ведомства.Пекин, заявил Тань Кэфэй, требует от США прекратить провокации, строго соблюдать принцип "одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике, воздерживаться от создания препятствий в отношениях вооруженных сил Китая и США, а также не подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20210608/tayvan-1736154232.html
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в мире, сша, тайвань, военно-морские силы сша, минобороны кнр
09:45 28.08.2021
 
Китай выразил протест из-за прохода кораблей ВМС США у берегов Тайваня

Китай выразил протест из-за прохода эсминца и катера ВМС США через Тайваньский пролив

© Фото : U.S. NavyРакетный эсминец ВМС США USS Kidd
Ракетный эсминец ВМС США USS Kidd - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : U.S. Navy
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 авг – РИА Новости. Китай выражает протест в связи с проходом двух кораблей ВМС США в Тайваньском проливе, Пекин требует от Вашингтона прекратить подобные провокации, заявил в субботу официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Министерство обороны КНР сообщило, что эсминец USS Kidd и катер береговой охраны USCGC Munro 27 августа прошли через Тайваньский пролив.
"США постоянно совершают подобные провокационные действия крайне дурного характера, это в полной мере демонстрирует, что США являются главным нарушителем мира и стабильности в Тайваньском проливе, создающим крупнейшие риски в области безопасности", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводятся в заявлении на сайте ведомства.
Он подчеркнул, что китайская сторона в этой связи выражает решительный протест и резкое осуждение.
"Тайвань – это неотъемлемая часть Китая, а тайваньский вопрос - исключительно внутреннее дело Китая, которое не допускает никакого вмешательства извне", - добавил представитель ведомства.
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8 июня, 15:04
В Китае назвали визит сенаторов США на Тайвань гадкой провокацией
Пекин, заявил Тань Кэфэй, требует от США прекратить провокации, строго соблюдать принцип "одного Китая" и трех совместных американо-китайских коммюнике, воздерживаться от создания препятствий в отношениях вооруженных сил Китая и США, а также не подрывать мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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