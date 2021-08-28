https://ria.ru/20210828/promobot-1747654386.html

"Промобот" разработал человекоподобного робота

"Промобот" разработал человекоподобного робота - РИА Новости, 28.08.2021

"Промобот" разработал человекоподобного робота

Компания "Промобот" разработала человекоподобного робота с подвижными руками с восемью двигателями, способного жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией, РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:42

2021-08-28T14:42

2021-08-28T15:47

экономика

технологии

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россия

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ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Компания "Промобот" разработала человекоподобного робота с подвижными руками с восемью двигателями, способного жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией, новая машина также имеет гиперреалистичную кожу, позволяющую лучше воспроизводить человеческие эмоции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Компания "Промобот" начала продажи новой версии робота с человеческой внешностью - робота-компаньона Robo-C. Главным отличием новой модели являются подвижные руки, способные совершать движения в 12 степенях свободы", - сообщили в компании.Уточняется, что в каждой руке у робота по восемь двигателей, он может переносить груз весом до двух килограммов, брать предметы в руку, указывать направление, пожимать руку собеседника, посылать воздушные поцелуи."Процесс передачи команд в руку реализован с помощью скриптов. Скрипты создаются с помощью специального программного обеспечения, в котором работают наши инженеры. Возможны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне - можно попросить робота сделать жест, например, помахать рукой, и по команде инженера разработчика. В перспективе планируем научить робота писать на различных языках и рисовать. Разработка заняла четыре месяца", - пояснил директор по развитию компании Олег Кивокурцев,Он добавил, что "Промобот" уже приступил к созданию ног робота. Впервые человекоподобная машина с подвижными руками будет представлена публике в сентябре на международном форуме ВЭФ-2021.Разработчики указывают, что в производстве нового робота использованы последние достижения компании в области создания гиперреалистичной кожи. Благодаря ей машина еще лучше воспроизводит человеческие эмоции. "Обновленный Robo-C как и роботы предыдущей версии копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции", - уточнили в компании.Разработки профинансированы Дальневосточным фондом высоких технологий и велись в R&D-подразделениях компании во Владивостоке и Перми.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

https://ria.ru/20210824/kosmos-1746961189.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210820/mask-1746503559.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Демонстрация возможностей человека-робота с подвижными руками Компания «Промобот» разработала человекоподобного робота с подвижными руками. Робот имеет восемь двигателей, способен жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией. У новой машины гиперреалистичная кожа, позволяющая лучше воспроизводить человеческие эмоции. 2021-08-28T14:42 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, пермь, владивосток, сбербанк россии, promobot, россия