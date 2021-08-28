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"Промобот" разработал человекоподобного робота
"Промобот" разработал человекоподобного робота - РИА Новости, 28.08.2021
"Промобот" разработал человекоподобного робота
Компания "Промобот" разработала человекоподобного робота с подвижными руками с восемью двигателями, способного жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией, РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:42
2021-08-28T15:47
экономика
технологии
пермь
владивосток
сбербанк россии
promobot
россия
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ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Компания "Промобот" разработала человекоподобного робота с подвижными руками с восемью двигателями, способного жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией, новая машина также имеет гиперреалистичную кожу, позволяющую лучше воспроизводить человеческие эмоции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Компания "Промобот" начала продажи новой версии робота с человеческой внешностью - робота-компаньона Robo-C. Главным отличием новой модели являются подвижные руки, способные совершать движения в 12 степенях свободы", - сообщили в компании.Уточняется, что в каждой руке у робота по восемь двигателей, он может переносить груз весом до двух килограммов, брать предметы в руку, указывать направление, пожимать руку собеседника, посылать воздушные поцелуи."Процесс передачи команд в руку реализован с помощью скриптов. Скрипты создаются с помощью специального программного обеспечения, в котором работают наши инженеры. Возможны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне - можно попросить робота сделать жест, например, помахать рукой, и по команде инженера разработчика. В перспективе планируем научить робота писать на различных языках и рисовать. Разработка заняла четыре месяца", - пояснил директор по развитию компании Олег Кивокурцев,Он добавил, что "Промобот" уже приступил к созданию ног робота. Впервые человекоподобная машина с подвижными руками будет представлена публике в сентябре на международном форуме ВЭФ-2021.Разработчики указывают, что в производстве нового робота использованы последние достижения компании в области создания гиперреалистичной кожи. Благодаря ей машина еще лучше воспроизводит человеческие эмоции. "Обновленный Robo-C как и роботы предыдущей версии копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции", - уточнили в компании.Разработки профинансированы Дальневосточным фондом высоких технологий и велись в R&amp;D-подразделениях компании во Владивостоке и Перми.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
https://ria.ru/20210824/kosmos-1746961189.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210820/mask-1746503559.html
пермь
владивосток
россия
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Демонстрация возможностей человека-робота с подвижными руками
Компания «Промобот» разработала человекоподобного робота с подвижными руками. Робот имеет восемь двигателей, способен жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией. У новой машины гиперреалистичная кожа, позволяющая лучше воспроизводить человеческие эмоции.
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экономика, технологии, пермь, владивосток, сбербанк россии, promobot, россия
14:42 28.08.2021 (обновлено: 15:47 28.08.2021)
 
"Промобот" разработал человекоподобного робота

"Промобот" разработал человекоподобного робота с подвижными руками и реалистичной кожей

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 28 авг - РИА Новости. Компания "Промобот" разработала человекоподобного робота с подвижными руками с восемью двигателями, способного жестикулировать и взаимодействовать с аудиторией, новая машина также имеет гиперреалистичную кожу, позволяющую лучше воспроизводить человеческие эмоции, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Компания "Промобот" начала продажи новой версии робота с человеческой внешностью - робота-компаньона Robo-C. Главным отличием новой модели являются подвижные руки, способные совершать движения в 12 степенях свободы", - сообщили в компании.
Уточняется, что в каждой руке у робота по восемь двигателей, он может переносить груз весом до двух килограммов, брать предметы в руку, указывать направление, пожимать руку собеседника, посылать воздушные поцелуи.
"Процесс передачи команд в руку реализован с помощью скриптов. Скрипты создаются с помощью специального программного обеспечения, в котором работают наши инженеры. Возможны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне - можно попросить робота сделать жест, например, помахать рукой, и по команде инженера разработчика. В перспективе планируем научить робота писать на различных языках и рисовать. Разработка заняла четыре месяца", - пояснил директор по развитию компании Олег Кивокурцев,
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Он добавил, что "Промобот" уже приступил к созданию ног робота. Впервые человекоподобная машина с подвижными руками будет представлена публике в сентябре на международном форуме ВЭФ-2021.
Разработчики указывают, что в производстве нового робота использованы последние достижения компании в области создания гиперреалистичной кожи. Благодаря ей машина еще лучше воспроизводит человеческие эмоции. "Обновленный Robo-C как и роботы предыдущей версии копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции", - уточнили в компании.
Разработки профинансированы Дальневосточным фондом высоких технологий и велись в R&D-подразделениях компании во Владивостоке и Перми.
Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.
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ЭкономикаТехнологииПермьВладивостокСбербанк РоссииPromobotРоссия
 
 
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