https://ria.ru/20210828/pravoslav-1747648427.html

Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев

Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев - РИА Новости, 28.08.2021

Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T13:40

2021-08-28T13:40

2021-08-28T13:40

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

варфоломей i (патриарх константинопольский)

ситуация вокруг упц

православная церковь украины (пцу)

религия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым."Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство православных церквей, сегодня разрываемое силами зла. И мы знаем, что происходит сегодня во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство православной церкви. И в чем-то успевают: примером тому является греховное и малообъяснимое посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками", - сказал он в проповеди в праздник Успения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Варфоломей посетил Украину 20-24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха с Разумковым. Как передавал корреспондент РИА Новости, многие участники мероприятия держали плакаты с лозунгами: "Варфоломей благословляет разбойников", "Кровь православных – на твоих руках", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель – блаженнейший Онуфрий (предстоятель УПЦ – ред.)" и другие.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел объединительный собор, на котором две раскольнические организации создали одну структуру – Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимости). Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.

https://ria.ru/20210826/patriarkh-1747389304.html

https://ria.ru/20210823/vizit-1746821444.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), варфоломей i (патриарх константинопольский), ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), религия