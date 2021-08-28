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Религия
https://ria.ru/20210828/pravoslav-1747648427.html
Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев - РИА Новости, 28.08.2021
Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T13:40
2021-08-28T13:40
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
варфоломей i (патриарх константинопольский)
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым."Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство православных церквей, сегодня разрываемое силами зла. И мы знаем, что происходит сегодня во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство православной церкви. И в чем-то успевают: примером тому является греховное и малообъяснимое посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками", - сказал он в проповеди в праздник Успения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.Патриарх Варфоломей посетил Украину 20-24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха с Разумковым. Как передавал корреспондент РИА Новости, многие участники мероприятия держали плакаты с лозунгами: "Варфоломей благословляет разбойников", "Кровь православных – на твоих руках", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель – блаженнейший Онуфрий (предстоятель УПЦ – ред.)" и другие.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел объединительный собор, на котором две раскольнические организации создали одну структуру – Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимости). Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
https://ria.ru/20210826/patriarkh-1747389304.html
https://ria.ru/20210823/vizit-1746821444.html
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русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), варфоломей i (патриарх константинопольский), ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), религия
13:40 28.08.2021
 
Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев

Патриарх Кирилл назвал визит патриарха Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым.
"Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство православных церквей, сегодня разрываемое силами зла. И мы знаем, что происходит сегодня во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство православной церкви. И в чем-то успевают: примером тому является греховное и малообъяснимое посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками", - сказал он в проповеди в праздник Успения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.
Софийский собор в Киеве. - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 19:00Религия
"Неубедительно". В РПЦ ответили на громкое заявление патриарха Варфоломея
Патриарх Варфоломей посетил Украину 20-24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха с Разумковым. Как передавал корреспондент РИА Новости, многие участники мероприятия держали плакаты с лозунгами: "Варфоломей благословляет разбойников", "Кровь православных – на твоих руках", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель – блаженнейший Онуфрий (предстоятель УПЦ – ред.)" и другие.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел объединительный собор, на котором две раскольнические организации создали одну структуру – Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимости). Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
Патриарх Константинопольский Варфоломей и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 10:55Религия
Митрополит рассказал о последствиях визита патриарха Варфоломея в Киев
 
РелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Варфоломей I (Патриарх Константинопольский)Ситуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)Религия
 
 
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