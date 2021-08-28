Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
Патриарх Кирилл назвал визит патриарха Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал визит патриарха Константинопольского Варфоломея в Киев греховным и малообъяснимым.
"Да помогает Пресвятая Богородица сохранять единство православных церквей, сегодня разрываемое силами зла. И мы знаем, что происходит сегодня во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение, сложившееся на Украине, стараются разорвать единство православной церкви. И в чем-то успевают: примером тому является греховное и малообъяснимое посещение патриархом Константинопольским Киева и его сослужение с раскольниками", - сказал он в проповеди в праздник Успения Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя в Москве.
Патриарх Варфоломей посетил Украину 20-24 августа, приняв участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ) в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) провели молитвенное стояние у Верховной рады, где была запланирована встреча патриарха с Разумковым. Как передавал корреспондент РИА Новости, многие участники мероприятия держали плакаты с лозунгами: "Варфоломей благословляет разбойников", "Кровь православных – на твоих руках", "Верни нам 500 храмов", "Нас миллионы, у нас один предстоятель – блаженнейший Онуфрий (предстоятель УПЦ – ред.)" и другие.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел объединительный собор, на котором две раскольнические организации создали одну структуру – Православную церковь Украины (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об автокефалии (независимости). Дискриминация УПЦ после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.