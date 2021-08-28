https://ria.ru/20210828/pravila-1747654575.html
Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года
Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года - РИА Новости, 28.08.2021
Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года
Санитарные правила Роспотребнадзора для работы образовательных учреждений в условиях риска распространения COVID-19 будут действовать в школах до конца учебного РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:44
2021-08-28T14:44
2021-08-28T14:44
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Санитарные правила Роспотребнадзора для работы образовательных учреждений в условиях риска распространения COVID-19 будут действовать в школах до конца учебного года, заявила начальница управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун."Хочу всех успокоить: новый учебный год пройдет в очном формате, и санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году, до конца учебного года", - сказала Шевкун в ходе Общероссийского родительского собрания.По ее словам, сколько продлится действие таких правил, будет зависеть от того, какая будет эпидемиологическая ситуация в стране, а так же от того, как люди будут соблюдать правила и вакцинироваться.В ведомстве также отметили, что все школы перед 1 сентября должны провести генеральную уборку. В школах должны организовать входной фильтр, измерять температуру.
https://ria.ru/20210828/shkola-1747648910.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года
Разработанные санитарные правила Роспотребнадзора будут действовать в школах до конца года
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Санитарные правила Роспотребнадзора
для работы образовательных учреждений в условиях риска распространения COVID-19 будут действовать в школах до конца учебного года, заявила начальница управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.
"Хочу всех успокоить: новый учебный год пройдет в очном формате, и санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году, до конца учебного года", - сказала Шевкун в ходе Общероссийского родительского собрания.
По ее словам, сколько продлится действие таких правил, будет зависеть от того, какая будет эпидемиологическая ситуация в стране, а так же от того, как люди будут соблюдать правила и вакцинироваться.
В ведомстве также отметили, что все школы перед 1 сентября должны провести генеральную уборку. В школах должны организовать входной фильтр, измерять температуру.