https://ria.ru/20210828/pravila-1747654575.html

Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года

Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года - РИА Новости, 28.08.2021

Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года

Санитарные правила Роспотребнадзора для работы образовательных учреждений в условиях риска распространения COVID-19 будут действовать в школах до конца учебного РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:44

2021-08-28T14:44

2021-08-28T14:44

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747029376_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6bba43b15eb334bcb4f022daf3389ef3.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Санитарные правила Роспотребнадзора для работы образовательных учреждений в условиях риска распространения COVID-19 будут действовать в школах до конца учебного года, заявила начальница управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун."Хочу всех успокоить: новый учебный год пройдет в очном формате, и санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году, до конца учебного года", - сказала Шевкун в ходе Общероссийского родительского собрания.По ее словам, сколько продлится действие таких правил, будет зависеть от того, какая будет эпидемиологическая ситуация в стране, а так же от того, как люди будут соблюдать правила и вакцинироваться.В ведомстве также отметили, что все школы перед 1 сентября должны провести генеральную уборку. В школах должны организовать входной фильтр, измерять температуру.

https://ria.ru/20210828/shkola-1747648910.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)