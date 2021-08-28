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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210828/pravila-1747654575.html
Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года
Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года - РИА Новости, 28.08.2021
Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года
Санитарные правила Роспотребнадзора для работы образовательных учреждений в условиях риска распространения COVID-19 будут действовать в школах до конца учебного РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:44
2021-08-28T14:44
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Санитарные правила Роспотребнадзора для работы образовательных учреждений в условиях риска распространения COVID-19 будут действовать в школах до конца учебного года, заявила начальница управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун."Хочу всех успокоить: новый учебный год пройдет в очном формате, и санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году, до конца учебного года", - сказала Шевкун в ходе Общероссийского родительского собрания.По ее словам, сколько продлится действие таких правил, будет зависеть от того, какая будет эпидемиологическая ситуация в стране, а так же от того, как люди будут соблюдать правила и вакцинироваться.В ведомстве также отметили, что все школы перед 1 сентября должны провести генеральную уборку. В школах должны организовать входной фильтр, измерять температуру.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
14:44 28.08.2021
 
Санитарные правила будут действовать в школах до конца учебного года

Разработанные санитарные правила Роспотребнадзора будут действовать в школах до конца года

© РИА Новости / Илья ПиталевШкольная доска в учебном классе
Школьная доска в учебном классе - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Санитарные правила Роспотребнадзора для работы образовательных учреждений в условиях риска распространения COVID-19 будут действовать в школах до конца учебного года, заявила начальница управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун.
"Хочу всех успокоить: новый учебный год пройдет в очном формате, и санитарные правила, которые были нами разработаны для работы образовательных организаций в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции, будут действовать и в этом году, до конца учебного года", - сказала Шевкун в ходе Общероссийского родительского собрания.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
По ее словам, сколько продлится действие таких правил, будет зависеть от того, какая будет эпидемиологическая ситуация в стране, а так же от того, как люди будут соблюдать правила и вакцинироваться.
В ведомстве также отметили, что все школы перед 1 сентября должны провести генеральную уборку. В школах должны организовать входной фильтр, измерять температуру.
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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