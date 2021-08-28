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В Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов
В Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов - РИА Новости, 28.08.2021
В Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов
Пожары на месте взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) потушены, сохраняется тление двух хранилищ, сообщила... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T10:29
2021-08-28T10:29
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 28 авг - РИА Новости. Пожары на месте взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) потушены, сохраняется тление двух хранилищ, сообщила пресс-служба министерства обороны республики со ссылкой на главу ведомства Нурлана Ермекбаева.Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 13 человек, ведутся поиски трех пропавших без вести. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура."Министр обороны Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов в поселке Сарыкемер, отметил, что принимаются все меры для обеспечения 100% безопасности населения. Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища", - сообщила пресс-служба.По данным оборонного ведомства, все ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома, за исключением жителей нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения.
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в мире, казахстан
10:29 28.08.2021
 
В Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов

В Казахстане потушили пожары на месте взрывов боеприпасов, остаются два тлеющих хранилища

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанСотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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АЛМА-АТА, 28 авг - РИА Новости. Пожары на месте взрывов боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана (на юге республики) потушены, сохраняется тление двух хранилищ, сообщила пресс-служба министерства обороны республики со ссылкой на главу ведомства Нурлана Ермекбаева.
Минобороны Казахстана вечером 26 августа проинформировало, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Утром в пятницу в больницах оставались 28 пострадавших, из них шесть в тяжелом состоянии. По последним данным, погибли 13 человек, ведутся поиски трех пропавших без вести. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.
"Министр обороны Нурлан Ермекбаев, отвечая на вопросы журналистов в поселке Сарыкемер, отметил, что принимаются все меры для обеспечения 100% безопасности населения. Военнослужащие работают в очагах, пожары все потушены, имеются два тлеющих хранилища", - сообщила пресс-служба.
По данным оборонного ведомства, все ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома, за исключением жителей нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения.
Ситуация около воинской части в Казахстане, где произошел взрыв боеприпасов - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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