https://ria.ru/20210828/postradavshie-1747634203.html

Четырех пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы

Четырех пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы - РИА Новости, 28.08.2021

Четырех пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы

Врачи выписали из больницы еще четверых пострадавших при взрыве маршрутки на остановке в Воронеже, остаются на лечении восемь пациентов, один из них в тяжелом... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T10:56

2021-08-28T10:56

2021-08-28T10:56

происшествия

воронеж

александр гусев (государственный служащий)

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 28 авг – РИА Новости. Врачи выписали из больницы еще четверых пострадавших при взрыве маршрутки на остановке в Воронеже, остаются на лечении восемь пациентов, один из них в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.Автобус ПАЗ взорвался вечером 12 августа у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже. Погибли два человека, 24 получили травмы, из них 20 были госпитализированы. В среду Гусев сообщил, что семеро из госпитализированных были выписаны из Воронежской областной клинической больницы №1, к четвергу врачи выписали еще одного пациента."По состоянию на вчерашний вечер ещё четверо пострадавших от взрыва в маршрутке были выписаны из отделения сурдологии первой областной больницы. Таким образом, на стационарном лечении там остаются 8 человек. Один продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии. 5 пациентов в состоянии средней тяжести, двое - в удовлетворительном состоянии", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210819/chasy-1746366698.html

воронеж

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происшествия, воронеж, александр гусев (государственный служащий), взрыв автобуса в воронеже