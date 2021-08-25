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Семерых пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы
Семерых пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы - РИА Новости, 25.08.2021
Семерых пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы
Врачи выписали из больницы семерых пострадавших при взрыве автобуса на остановке в Воронеже, остаются на лечении 13 человек, сообщил в среду губернатор... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:33
2021-08-25T11:33
происшествия
воронеж
взрыв автобуса в воронеже
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ВОРОНЕЖ, 25 авг – РИА Новости. Врачи выписали из больницы семерых пострадавших при взрыве автобуса на остановке в Воронеже, остаются на лечении 13 человек, сообщил в среду губернатор Александр Гусев.Автобус "ПАЗ" взорвался вечером 12 августа у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже, погибли два человека, еще 20 были госпитализированы. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора машины, стоявшей за автобусом. На ней зафиксирована яркая огненная вспышка, сам взрыв, от которого вылетают стекла автобуса и деформируется крыша."Сразу семь пострадавших от взрыва маршрутки выписаны из отделения сурдологии первой облбольницы. К утру сегодняшнего дня в ВОКБ №1 остаются 13 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Десять пациентов в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210819/chasy-1746366698.html
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происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже
11:33 25.08.2021
 
Семерых пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы

Врачи выписали из больницы семерых пострадавших при взрыве автобуса на остановке в Воронеже

© Фото : СК РФМесто взрыва пассажирского автобуса в Воронеже
Место взрыва пассажирского автобуса в Воронеже - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 25 авг – РИА Новости. Врачи выписали из больницы семерых пострадавших при взрыве автобуса на остановке в Воронеже, остаются на лечении 13 человек, сообщил в среду губернатор Александр Гусев.
Автобус "ПАЗ" взорвался вечером 12 августа у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже, погибли два человека, еще 20 были госпитализированы. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора машины, стоявшей за автобусом. На ней зафиксирована яркая огненная вспышка, сам взрыв, от которого вылетают стекла автобуса и деформируется крыша.
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"Сразу семь пострадавших от взрыва маршрутки выписаны из отделения сурдологии первой облбольницы. К утру сегодняшнего дня в ВОКБ №1 остаются 13 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Десять пациентов в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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