Семерых пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы
Врачи выписали из больницы семерых пострадавших при взрыве автобуса на остановке в Воронеже
© Фото : СК РФМесто взрыва пассажирского автобуса в Воронеже
© Фото : СК РФ
ВОРОНЕЖ, 25 авг – РИА Новости. Врачи выписали из больницы семерых пострадавших при взрыве автобуса на остановке в Воронеже, остаются на лечении 13 человек, сообщил в среду губернатор Александр Гусев.
Автобус "ПАЗ" взорвался вечером 12 августа у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже, погибли два человека, еще 20 были госпитализированы. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора машины, стоявшей за автобусом. На ней зафиксирована яркая огненная вспышка, сам взрыв, от которого вылетают стекла автобуса и деформируется крыша.
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"Сразу семь пострадавших от взрыва маршрутки выписаны из отделения сурдологии первой облбольницы. К утру сегодняшнего дня в ВОКБ №1 остаются 13 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Десять пациентов в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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