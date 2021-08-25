https://ria.ru/20210825/voronezh-1747159874.html

Семерых пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы

Семерых пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы - РИА Новости, 25.08.2021

Семерых пострадавших при взрыве маршрутки в Воронеже выписали из больницы

Врачи выписали из больницы семерых пострадавших при взрыве автобуса на остановке в Воронеже, остаются на лечении 13 человек, сообщил в среду губернатор... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:33

2021-08-25T11:33

2021-08-25T11:33

происшествия

воронеж

взрыв автобуса в воронеже

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ВОРОНЕЖ, 25 авг – РИА Новости. Врачи выписали из больницы семерых пострадавших при взрыве автобуса на остановке в Воронеже, остаются на лечении 13 человек, сообщил в среду губернатор Александр Гусев.Автобус "ПАЗ" взорвался вечером 12 августа у торгового центра "Галерея Чижова" в Воронеже, погибли два человека, еще 20 были госпитализированы. В соцсетях появилась запись с видеорегистратора машины, стоявшей за автобусом. На ней зафиксирована яркая огненная вспышка, сам взрыв, от которого вылетают стекла автобуса и деформируется крыша."Сразу семь пострадавших от взрыва маршрутки выписаны из отделения сурдологии первой облбольницы. К утру сегодняшнего дня в ВОКБ №1 остаются 13 человек. Один из них по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Десять пациентов в состоянии средней тяжести, двое — в удовлетворительном состоянии", - написал Гусев в своем Telegram-канале.Причина случившегося пока выясняется, Национальный антитеррористический комитет отмечал, что отрабатываются все версии. Уголовное дело возбудили по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210819/chasy-1746366698.html

https://ria.ru/20210814/voronezh-1745770999.html

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, взрыв автобуса в воронеже