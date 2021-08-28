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Грунтовые воды подтопили дома в бурятском поселке

Грунтовые воды подтопили дома в бурятском поселке - РИА Новости, 28.08.2021

Грунтовые воды подтопили дома в бурятском поселке

В бурятском поселке Наушки из-за паводков подтоплены дома, сообщает пресс-служба ГО ЧС Бурятии. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T08:41

2021-08-28T08:41

2021-08-28T08:41

происшествия

монголия

кяхтинский район

селенга

алексей цыденов

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КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. В бурятском поселке Наушки из-за паводков подтоплены дома, сообщает пресс-служба ГО ЧС Бурятии.Ранее в поселке был введен режим ЧС и подготовлен пункт временного размещения. В результате подъема уровня реки Селенга оказались подтоплены поверхностными водами 52 придомовых участка по улицам 1 Набережная, 2 Набережная, Речная, Новая. В домах проживают 102 человека, в том числе 25 детей. В двух домах уровень воды поднялся выше пола."По состоянию на утро 28 августа в поселке Наушки Кяхтинского района подтоплены 60 дворов, в 125 подпольях домов наблюдается выход грунтовых вод, в 6 домах вода выше уровня пола. Сегодня спасатели выехали из города Гусиноозерска для оказания помощи жителем поселка", - говорится в сообщении.По данным властей, вода пришла с территории Монголии, в ближайшие дни ожидается спад. На месте работает комиссия по оценке ущерба, в местном доме культуры создан пункт временного размещения на 150 человек, а также в готовности машина повышенной проходимости для перевозки людей.Глава республики Алексей Цыденов поручил предоставить помощь всем пострадавшим вне зависимости от правоустанавливающих документов. По информации властей, из 52 домов в поселке только пять имеют регистрацию.

https://ria.ru/20210815/tsiklon-1745848446.html

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монголия

кяхтинский район

селенга

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происшествия, монголия, кяхтинский район, селенга, алексей цыденов