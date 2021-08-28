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Грунтовые воды подтопили дома в бурятском поселке
Грунтовые воды подтопили дома в бурятском поселке - РИА Новости, 28.08.2021
Грунтовые воды подтопили дома в бурятском поселке
В бурятском поселке Наушки из-за паводков подтоплены дома, сообщает пресс-служба ГО ЧС Бурятии. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T08:41
2021-08-28T08:41
происшествия
монголия
кяхтинский район
селенга
алексей цыденов
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КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. В бурятском поселке Наушки из-за паводков подтоплены дома, сообщает пресс-служба ГО ЧС Бурятии.Ранее в поселке был введен режим ЧС и подготовлен пункт временного размещения. В результате подъема уровня реки Селенга оказались подтоплены поверхностными водами 52 придомовых участка по улицам 1 Набережная, 2 Набережная, Речная, Новая. В домах проживают 102 человека, в том числе 25 детей. В двух домах уровень воды поднялся выше пола."По состоянию на утро 28 августа в поселке Наушки Кяхтинского района подтоплены 60 дворов, в 125 подпольях домов наблюдается выход грунтовых вод, в 6 домах вода выше уровня пола. Сегодня спасатели выехали из города Гусиноозерска для оказания помощи жителем поселка", - говорится в сообщении.По данным властей, вода пришла с территории Монголии, в ближайшие дни ожидается спад. На месте работает комиссия по оценке ущерба, в местном доме культуры создан пункт временного размещения на 150 человек, а также в готовности машина повышенной проходимости для перевозки людей.Глава республики Алексей Цыденов поручил предоставить помощь всем пострадавшим вне зависимости от правоустанавливающих документов. По информации властей, из 52 домов в поселке только пять имеют регистрацию.
https://ria.ru/20210815/tsiklon-1745848446.html
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происшествия, монголия, кяхтинский район, селенга, алексей цыденов
08:41 28.08.2021
 
Грунтовые воды подтопили дома в бурятском поселке

Грунтовые воды подтопили дома в бурятском поселке Наушки

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСпасатели МЧС России
Спасатели МЧС России - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. В бурятском поселке Наушки из-за паводков подтоплены дома, сообщает пресс-служба ГО ЧС Бурятии.
Ранее в поселке был введен режим ЧС и подготовлен пункт временного размещения. В результате подъема уровня реки Селенга оказались подтоплены поверхностными водами 52 придомовых участка по улицам 1 Набережная, 2 Набережная, Речная, Новая. В домах проживают 102 человека, в том числе 25 детей. В двух домах уровень воды поднялся выше пола.
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"По состоянию на утро 28 августа в поселке Наушки Кяхтинского района подтоплены 60 дворов, в 125 подпольях домов наблюдается выход грунтовых вод, в 6 домах вода выше уровня пола. Сегодня спасатели выехали из города Гусиноозерска для оказания помощи жителем поселка", - говорится в сообщении.
По данным властей, вода пришла с территории Монголии, в ближайшие дни ожидается спад. На месте работает комиссия по оценке ущерба, в местном доме культуры создан пункт временного размещения на 150 человек, а также в готовности машина повышенной проходимости для перевозки людей.
Глава республики Алексей Цыденов поручил предоставить помощь всем пострадавшим вне зависимости от правоустанавливающих документов. По информации властей, из 52 домов в поселке только пять имеют регистрацию.
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ПроисшествияМонголияКяхтинский районСеленгаАлексей Цыденов
 
 
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