Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210828/polsha-1747632134.html
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией - РИА Новости, 28.08.2021
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией
Возможное укрепление сотрудничества Германии и США с Россией угрожает Польше и Украине, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский. Об этом пишет... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T10:32
2021-08-28T12:54
в мире
украина
сша
москва
польша
александр квасьневский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/105786/53/1057865341_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_05eb39bc07691c6b418f09263672f39e.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Возможное укрепление сотрудничества Германии и США с Россией угрожает Польше и Украине, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский. Об этом пишет Bankier.По его мнению, администрация Байдена хочет наладить отношения с Россией для противостояния Китаю."Это уберет крымский вопрос из международной повестки и выльется в снятие санкций", — заявил Квасьневский, добавив, что это поставит под угрозу и Польшу.По его словам, немецкий бизнес всегда был против антироссийских ограничений."Они не хотят покидать такой привлекательный рынок, как Россия", — добавил политик.Европейский союз ввел санкции против России в 2014 году. В марте 2015-го они были привязаны к выполнению Минских соглашений и с тех пор неоднократно продлевались.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также подчеркивает, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
https://ria.ru/20210819/polsha-1746435836.html
https://ria.ru/20210818/polsha-1746135237.html
украина
сша
москва
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/105786/53/1057865341_213:0:1988:1331_1920x0_80_0_0_a3a686dca3574bf96d02146e4634beed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, москва, польша, александр квасьневский, россия
10:32 28.08.2021 (обновлено: 12:54 28.08.2021)
 
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией

Экс-президент Польши Квасьневский: сотрудничество Запада и России угрожает Варшаве и Киеву

© AFP 2021 / Filippo MonteforteЭкс-президент Польши Александр Квасьневский
Экс-президент Польши Александр Квасьневский - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AFP 2021 / Filippo Monteforte
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Возможное укрепление сотрудничества Германии и США с Россией угрожает Польше и Украине, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский. Об этом пишет Bankier.
По его мнению, администрация Байдена хочет наладить отношения с Россией для противостояния Китаю.
"Это уберет крымский вопрос из международной повестки и выльется в снятие санкций", — заявил Квасьневский, добавив, что это поставит под угрозу и Польшу.
По его словам, немецкий бизнес всегда был против антироссийских ограничений.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 18:17
Экс-глава МИД Польши увидел в словах Лаврова предупреждение для Варшавы
"Они не хотят покидать такой привлекательный рынок, как Россия", — добавил политик.
Европейский союз ввел санкции против России в 2014 году. В марте 2015-го они были привязаны к выполнению Минских соглашений и с тех пор неоднократно продлевались.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также подчеркивает, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
Демонстрация против принятия нового закона о телерадиовещании во Вроцлаве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 08:00
Польша теряет последних союзников. Теперь она воюет и против США
 
В миреУкраинаСШАМоскваПольшаАлександр КвасьневскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
13:16На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
13:13В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
13:00Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса
12:59День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов
12:52"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"
12:48В "Векторе" объяснили отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н"
Лента новостейМолния