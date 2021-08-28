https://ria.ru/20210828/polsha-1747632134.html
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией - РИА Новости, 28.08.2021
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией
Возможное укрепление сотрудничества Германии и США с Россией угрожает Польше и Украине, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский. Об этом пишет... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T10:32
2021-08-28T10:32
2021-08-28T12:54
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александр квасьневский
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Возможное укрепление сотрудничества Германии и США с Россией угрожает Польше и Украине, заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский. Об этом пишет Bankier.По его мнению, администрация Байдена хочет наладить отношения с Россией для противостояния Китаю."Это уберет крымский вопрос из международной повестки и выльется в снятие санкций", — заявил Квасьневский, добавив, что это поставит под угрозу и Польшу.По его словам, немецкий бизнес всегда был против антироссийских ограничений."Они не хотят покидать такой привлекательный рынок, как Россия", — добавил политик.Европейский союз ввел санкции против России в 2014 году. В марте 2015-го они были привязаны к выполнению Минских соглашений и с тех пор неоднократно продлевались.Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также подчеркивает, что не выступает стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
https://ria.ru/20210819/polsha-1746435836.html
https://ria.ru/20210818/polsha-1746135237.html
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в мире, украина, сша, москва, польша, александр квасьневский, россия
10:32 28.08.2021 (обновлено: 12:54 28.08.2021)
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией
Экс-президент Польши Квасьневский: сотрудничество Запада и России угрожает Варшаве и Киеву