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В Париже противники санитарных пропусков вновь вышли на улицы
В Париже противники санитарных пропусков вновь вышли на улицы - РИА Новости, 28.08.2021
В Париже противники санитарных пропусков вновь вышли на улицы
Седьмую субботу подряд манифестации против введения санитарных пропусков проходят в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T15:28
2021-08-28T17:06
в мире
париж
франция
коронавирус covid-19
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ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости, Людмила Орищенко. Седьмую субботу подряд манифестации против введения санитарных пропусков проходят в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.Одна из парижских акций – организованная движением "желтых жилетов" - стартовала от ж/д станции Порт Руаяль в пятом округе Парижа.Колонна участников акции следует по бульвару Порт-Руаяль. Шествие должно завершится на площади Колонель Фабьен. Собравшиеся несут французские триколоры, плакаты и транспаранты, выражающие протест против санитарных пропусков и ограничения свобод, скандируют традиционные лозунги и кричалки. Акция проходит без инцидентов, колонну демонстрантов сопровождают многочисленные сотрудники жандармерии.Вторая протестная акция должна начаться в 14.30 (15.30 мск) на площади Жоффра в седьмом округе Парижа. Она проводится по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо.Участники третьей парижской акции собрались в 14 округе на площади Данфер-Рошро, их шествие должно закончится у метро Дюрок.В эту субботу по всей стране в общей сложности запланировано проведение более 200 манифестаций. По предварительным оценкам, в акциях против санитарных пропусков будут участвовать от 140 тысяч до 180 тысяч человек, в том числе от 12 до 20 тысяч в Париже.Согласно данным МВД, в прошлую субботу на улицы по всей стране вышли более 175 тысяч человек, 14 августа числа участников манифестаций во Франции составило почти 215 тысяч.С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.Согласно данным опубликованного ранее опроса социологической службы Elabe, противников введение санитарных пропусков во Франции все же меньшинство. 64% французов поддерживают введение санитарных пропусков в барах и ресторанах, 77% одобряют введение такой меры в самолетах и поездах дальнего следования.
https://ria.ru/20210804/propusk-1744357629.html
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Акция противников санитарных пропусков в Париже
Седьмую субботу подряд манифестации против введения санитарных пропусков проходят в Париже. Одна из парижских акций – организованная движением "желтых жилетов" – стартовала от ж/д станции Порт Руаяль в пятом округе Парижа.
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в мире, париж, франция, коронавирус covid-19
15:28 28.08.2021 (обновлено: 17:06 28.08.2021)
 
В Париже противники санитарных пропусков вновь вышли на улицы

Акт седьмой: противники введения санитарных пропусков вновь вышли на улицы в Париже

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 авг – РИА Новости, Людмила Орищенко. Седьмую субботу подряд манифестации против введения санитарных пропусков проходят в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Одна из парижских акций – организованная движением "желтых жилетов" - стартовала от ж/д станции Порт Руаяль в пятом округе Парижа.
Колонна участников акции следует по бульвару Порт-Руаяль. Шествие должно завершится на площади Колонель Фабьен. Собравшиеся несут французские триколоры, плакаты и транспаранты, выражающие протест против санитарных пропусков и ограничения свобод, скандируют традиционные лозунги и кричалки. Акция проходит без инцидентов, колонну демонстрантов сопровождают многочисленные сотрудники жандармерии.
Вторая протестная акция должна начаться в 14.30 (15.30 мск) на площади Жоффра в седьмом округе Парижа. Она проводится по призыву лидера движения "Патриоты" Флориана Филиппо.
Участники третьей парижской акции собрались в 14 округе на площади Данфер-Рошро, их шествие должно закончится у метро Дюрок.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 15:51Распространение коронавируса
Санитарные пропуска вступят в силу, несмотря на протесты, заявил Макрон
В эту субботу по всей стране в общей сложности запланировано проведение более 200 манифестаций. По предварительным оценкам, в акциях против санитарных пропусков будут участвовать от 140 тысяч до 180 тысяч человек, в том числе от 12 до 20 тысяч в Париже.
Согласно данным МВД, в прошлую субботу на улицы по всей стране вышли более 175 тысяч человек, 14 августа числа участников манифестаций во Франции составило почти 215 тысяч.
С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесения заболевания.
Согласно данным опубликованного ранее опроса социологической службы Elabe, противников введение санитарных пропусков во Франции все же меньшинство. 64% французов поддерживают введение санитарных пропусков в барах и ресторанах, 77% одобряют введение такой меры в самолетах и поездах дальнего следования.
Гранд-плас в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 13:29Распространение коронавируса
Премьер Бельгии заявил, что в стране не введут "коронавирусные пропуска"
 
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