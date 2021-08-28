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В "Векторе" объяснили отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н"
В "Векторе" объяснили отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н" - РИА Новости, 28.08.2021
В "Векторе" объяснили отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н"
В вакцинах "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" одинаковые действующие вещества, но синтезируются они по-разному, рассказала телеканалу RT заместитель генерального РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T12:48
2021-08-28T12:48
2021-08-28T13:13
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В вакцинах "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" одинаковые действующие вещества, но синтезируются они по-разному, рассказала телеканалу RT заместитель генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих.По ее словам, в обоих препаратах содержатся три пептида, вспомогательные вещества и белок-носитель, поэтому для пациентов никакой разницы нет.Основное отличие заключается в пептидах, которые, по словам эксперта, в "ЭпиВакКороне" синтезируются отдельно. Она сравнила их с разноцветными зернышками кукурузы, а белок-носитель — с початком.Она добавила, что этот способ позволит производить большие партии вакцин при возрастающем спросе.Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России в середине января. Самым популярным остается "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Россиянам также доступен "КовиВак", созданный центром имени Чумакова РАН.
https://ria.ru/20210827/tromb-1747533770.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", центр им. м. п. чумакова, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак", татьяна непомнящих
12:48 28.08.2021 (обновлено: 13:13 28.08.2021)
В "Векторе" объяснили отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н"
"Вектор": отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н" заключается в синтезе пептидов