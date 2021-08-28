https://ria.ru/20210828/otlichiya-1747644485.html

В "Векторе" объяснили отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н"

В "Векторе" объяснили отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н" - РИА Новости, 28.08.2021

В "Векторе" объяснили отличие между "ЭпиВакКороной" и "ЭпиВакКороной-Н"

В вакцинах "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" одинаковые действующие вещества, но синтезируются они по-разному, рассказала телеканалу RT заместитель генерального РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T12:48

2021-08-28T12:48

2021-08-28T13:13

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В вакцинах "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" одинаковые действующие вещества, но синтезируются они по-разному, рассказала телеканалу RT заместитель генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих.По ее словам, в обоих препаратах содержатся три пептида, вспомогательные вещества и белок-носитель, поэтому для пациентов никакой разницы нет.Основное отличие заключается в пептидах, которые, по словам эксперта, в "ЭпиВакКороне" синтезируются отдельно. Она сравнила их с разноцветными зернышками кукурузы, а белок-носитель — с початком.Она добавила, что этот способ позволит производить большие партии вакцин при возрастающем спросе.Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции началась в России в середине января. Самым популярным остается "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Россиянам также доступен "КовиВак", созданный центром имени Чумакова РАН.

https://ria.ru/20210827/tromb-1747533770.html

https://ria.ru/20210826/antitela-1747326361.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "эпиваккорона", центр им. м. п. чумакова, вакцина "спутник лайт", вакцина "ковивак", татьяна непомнящих