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Китайские корабли вошли в японские воды около спорных островов
Китайские корабли вошли в японские воды около спорных островов - РИА Новости, 28.08.2021
Китайские корабли вошли в японские воды около спорных островов
Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо со ссылкой на службу безопасности на море. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T10:09
2021-08-28T10:09
2021-08-28T10:09
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ТОКИО, 28 авг – РИА Новости. Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии у островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо со ссылкой на службу безопасности на море.Два патрульных корабля КНР вошли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай. Сначала четыре корабля были замечены в прилежащей зоне – части акватории, граничащей с территориальными водами.Затем два из них зашли в территориальные воды и находятся там и сейчас. Они сделали попытку приблизиться к японскому рыболовецкому судну, которое находилось в этом районе. На одном из китайских кораблей, которые не вошли в территориальные воды, замечена автоматическая пушка. В этом году китайские корабли входят в территориальные воды Японии в этом районе в тридцать второй раз.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
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в мире, япония, китай
Китайские корабли вошли в японские воды около спорных островов
Два китайских корабля вошли в японские территориальные воды около островов Сенкаку
ТОКИО, 28 авг – РИА Новости.
Два китайских корабля зашли в территориальные воды Японии
у островов Сенкаку
, сообщило агентство Киодо
со ссылкой на службу безопасности на море.
Два патрульных корабля КНР вошли в территориальные воды Японии в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай
. Сначала четыре корабля были замечены в прилежащей зоне – части акватории, граничащей с территориальными водами.
Затем два из них зашли в территориальные воды и находятся там и сейчас. Они сделали попытку приблизиться к японскому рыболовецкому судну, которое находилось в этом районе. На одном из китайских кораблей, которые не вошли в территориальные воды, замечена автоматическая пушка. В этом году китайские корабли входят в территориальные воды Японии в этом районе в тридцать второй раз.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.