https://ria.ru/20210828/ostrov-1747666512.html
Ученые случайно нашли самый северный остров планеты
Ученые случайно нашли самый северный остров планеты - РИА Новости, 28.08.2021
Ученые случайно нашли самый северный остров планеты
Ученые из Копенгагенского университета случайно обнаружили самый северный остров в мире во время экспедиции в Гренландию, пишет Reuters. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T16:56
2021-08-28T16:56
2021-08-28T18:18
в мире
гренландия
дания
копенгагенский университет
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ученые из Копенгагенского университета случайно обнаружили самый северный остров в мире во время экспедиции в Гренландию, пишет Reuters."У нас не было цели открыть новую землю, мы просто хотели собрать образцы почвы", — сообщил исследователь Мортен Раш.По словам специалиста, группа сначала приняла остров за Оодаак, открытый в 1978 году. После проверки геолокации оказалось, что ученые находятся на другом участке суши.Его предложили назвать "Кекертак Аваннарлек", что на гренландском значит "Самый северный остров".Также ученые выяснили, что он примерно 30 метров в поперечнике, а его максимальная высота достигает трех метров над уровнем моря.
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в мире, гренландия, дания, копенгагенский университет
16:56 28.08.2021 (обновлено: 18:18 28.08.2021)
Ученые случайно нашли самый северный остров планеты
Ученые из Копенгагенского университета случайно нашли самый северный остров планеты
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Ученые из Копенгагенского университета
случайно обнаружили самый северный остров в мире во время экспедиции в Гренландию
, пишет Reuters
.
"У нас не было цели открыть новую землю, мы просто хотели собрать образцы почвы", — сообщил исследователь Мортен Раш.
По словам специалиста, группа сначала приняла остров за Оодаак, открытый в 1978 году. После проверки геолокации оказалось, что ученые находятся на другом участке суши.
Его предложили назвать "Кекертак Аваннарлек", что на гренландском значит "Самый северный остров".
Также ученые выяснили, что он примерно 30 метров в поперечнике, а его максимальная высота достигает трех метров над уровнем моря.