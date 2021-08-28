https://ria.ru/20210828/ostrov-1747666512.html

Ученые случайно нашли самый северный остров планеты

Ученые случайно нашли самый северный остров планеты - РИА Новости, 28.08.2021

Ученые случайно нашли самый северный остров планеты

Ученые из Копенгагенского университета случайно обнаружили самый северный остров в мире во время экспедиции в Гренландию, пишет Reuters. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T16:56

2021-08-28T16:56

2021-08-28T18:18

в мире

гренландия

дания

копенгагенский университет

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ученые из Копенгагенского университета случайно обнаружили самый северный остров в мире во время экспедиции в Гренландию, пишет Reuters."У нас не было цели открыть новую землю, мы просто хотели собрать образцы почвы", — сообщил исследователь Мортен Раш.По словам специалиста, группа сначала приняла остров за Оодаак, открытый в 1978 году. После проверки геолокации оказалось, что ученые находятся на другом участке суши.Его предложили назвать "Кекертак Аваннарлек", что на гренландском значит "Самый северный остров".Также ученые выяснили, что он примерно 30 метров в поперечнике, а его максимальная высота достигает трех метров над уровнем моря.

https://ria.ru/20200823/1576067730.html

гренландия

дания

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в мире, гренландия, дания, копенгагенский университет