https://ria.ru/20210828/orden-1747626910.html
Президент Узбекистана наградил Матвиенко орденом "Дружба"
Президент Узбекистана наградил Матвиенко орденом "Дружба" - РИА Новости, 28.08.2021
Президент Узбекистана наградил Матвиенко орденом "Дружба"
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко орденом "Дустлик"... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T08:58
2021-08-28T08:58
2021-08-28T08:58
в мире
узбекистан
совет федерации рф
валентина матвиенко
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 28 авг - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко орденом "Дустлик" ("Дружба"), текст документа опубликован в субботу.Награда присуждена "за активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", говорится в тексте указа, опубликованного в парламентской газете "Народное слово".В документе отмечается вклад Матвиенко во "всемерную поддержку развития межпарламентских связей, содействие эффективной реализации программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества, в том числе направленных на наиболее полное раскрытие потенциала межрегионального взаимодействия и двустороннего культурно-гуманитарного обмена".Орден "Дустлик" традиционно присуждается в Узбекистане иностранным политическим и общественным деятелям, представителям бизнеса, культуры и спорта за вклад в развитие отношений с республикой.
https://ria.ru/20200321/1568936971.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, совет федерации рф, валентина матвиенко, шавкат мирзиеев
Президент Узбекистана наградил Матвиенко орденом "Дружба"
Президент Узбекистана Мирзиёев наградил председателя Совфеда Матвиенко орденом "Дружба"