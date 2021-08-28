https://ria.ru/20210828/orden-1747626910.html

Президент Узбекистана наградил Матвиенко орденом "Дружба"

Президент Узбекистана наградил Матвиенко орденом "Дружба" - РИА Новости, 28.08.2021

Президент Узбекистана наградил Матвиенко орденом "Дружба"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко орденом "Дустлик"... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T08:58

2021-08-28T08:58

2021-08-28T08:58

в мире

узбекистан

совет федерации рф

валентина матвиенко

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 28 авг - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом наградил председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко орденом "Дустлик" ("Дружба"), текст документа опубликован в субботу.Награда присуждена "за активные усилия и личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией", говорится в тексте указа, опубликованного в парламентской газете "Народное слово".В документе отмечается вклад Матвиенко во "всемерную поддержку развития межпарламентских связей, содействие эффективной реализации программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества, в том числе направленных на наиболее полное раскрытие потенциала межрегионального взаимодействия и двустороннего культурно-гуманитарного обмена".Орден "Дустлик" традиционно присуждается в Узбекистане иностранным политическим и общественным деятелям, представителям бизнеса, культуры и спорта за вклад в развитие отношений с республикой.

https://ria.ru/20200321/1568936971.html

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в мире, узбекистан, совет федерации рф, валентина матвиенко, шавкат мирзиеев