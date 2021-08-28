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Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников - РИА Новости, 28.08.2021
Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
Ужесточение требований к олимпиадам школьников не предполагает искусственного создания препон для их участников, завил министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:15
2021-08-28T14:15
2021-08-28T14:16
общество
образование - общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Ужесточение требований к олимпиадам школьников не предполагает искусственного создания препон для их участников, завил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.Ранее министр заявил о том, что необходимо пересмотреть и серьёзно ужесточить правила проведения олимпиад.Фальков отметил, что количество олимпиадников увеличивается каждый год, "и это здорово". По его мнению, должно увеличиваться количество олимпиад, чтобы давать возможность школьникам, "которые не хотят проходить через прокрустово ложе ЕГЭ", проявить себя."Здесь важно, чтобы эти олимпиады проводились в разном формате..., но нам нужно, чтобы они были одинаково высокого уровня", - добавил министр.
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общество, образование - общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, россия
14:15 28.08.2021 (обновлено: 14:16 28.08.2021)
Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
Фальков: ужесточение требований к олимпиадам школьников не предполагает создания препон