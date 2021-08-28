Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210828/odessa-1747690097.html
В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями
В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями - РИА Новости, 28.08.2021
В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями
"Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, прошел в субботу в Одессе, оппоненты участников акции спровоцировали конфликт, десятки человек задержаны,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:42
2021-08-28T21:42
в мире
украина
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_c480e0497327b3ec1776c1859cd52bb7.jpg
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. "Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, прошел в субботу в Одессе, оппоненты участников акции спровоцировали конфликт, десятки человек задержаны, передает интернет-издание "Сегодня"."К маршу присоединились порядка полутора сотен активистов. Они прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках у них были плакаты и радужные флаги. Ярые противники ЛГБТ, организация "Традиции и порядок", проводила свой "контр-парад" перед "Маршем равенства", а после окончания шествия напала на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества", - пишет издание.Уточняется, что когда правоохранители начали оттеснять нападавших, те применили газовые баллончики."В результате силовики задержали десятки агрессивных членов организации "Традиции и порядок", - отмечается в сообщении.Полиция пока инцидент не комментировала.
https://ria.ru/20210828/kiev-1747660313.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740240448_680:464:1767:1280_1920x0_80_0_0_42ce98cd20368345861a134637cdf3ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, одесса
21:42 28.08.2021
 
В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями

В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями, десятки людей задержаны

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Фото : Національна поліція України
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. "Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, прошел в субботу в Одессе, оппоненты участников акции спровоцировали конфликт, десятки человек задержаны, передает интернет-издание "Сегодня".
"К маршу присоединились порядка полутора сотен активистов. Они прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках у них были плакаты и радужные флаги. Ярые противники ЛГБТ, организация "Традиции и порядок", проводила свой "контр-парад" перед "Маршем равенства", а после окончания шествия напала на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества", - пишет издание.
Уточняется, что когда правоохранители начали оттеснять нападавших, те применили газовые баллончики.
"В результате силовики задержали десятки агрессивных членов организации "Традиции и порядок", - отмечается в сообщении.
Полиция пока инцидент не комментировала.
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
Вчера, 15:42
В Киеве прошли два митинга в преддверии встречи Байдена и Зеленского
 
В миреУкраинаОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
04:10Медик рассказал, как не надо лечить простуду
03:43США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
03:37В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
03:35Врач назвала пять лучших продуктов для роста мышц
03:13Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
03:02Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
02:12Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
02:10Диетолог назвал три фактора опасности бульона
02:07Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
01:49Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
01:30На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
01:11Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
00:27Православные отмечают Ореховый Спас
00:11Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
00:01В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
23:54Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
23:38Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
23:03В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
23:02Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов
Лента новостейМолния