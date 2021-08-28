https://ria.ru/20210828/odessa-1747690097.html
В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями
В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями - РИА Новости, 28.08.2021
В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями
"Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, прошел в субботу в Одессе, оппоненты участников акции спровоцировали конфликт, десятки человек задержаны,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T21:42
2021-08-28T21:42
2021-08-28T21:42
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КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. "Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, прошел в субботу в Одессе, оппоненты участников акции спровоцировали конфликт, десятки человек задержаны, передает интернет-издание "Сегодня"."К маршу присоединились порядка полутора сотен активистов. Они прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках у них были плакаты и радужные флаги. Ярые противники ЛГБТ, организация "Традиции и порядок", проводила свой "контр-парад" перед "Маршем равенства", а после окончания шествия напала на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества", - пишет издание.Уточняется, что когда правоохранители начали оттеснять нападавших, те применили газовые баллончики."В результате силовики задержали десятки агрессивных членов организации "Традиции и порядок", - отмечается в сообщении.Полиция пока инцидент не комментировала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесса
В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями
В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями, десятки людей задержаны
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости.
"Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, прошел в субботу в Одессе
, оппоненты участников акции спровоцировали конфликт, десятки человек задержаны, передает интернет-издание "Сегодня"
.
"К маршу присоединились порядка полутора сотен активистов. Они прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках у них были плакаты и радужные флаги. Ярые противники ЛГБТ, организация "Традиции и порядок", проводила свой "контр-парад" перед "Маршем равенства", а после окончания шествия напала на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества", - пишет издание.
Уточняется, что когда правоохранители начали оттеснять нападавших, те применили газовые баллончики.
"В результате силовики задержали десятки агрессивных членов организации "Традиции и порядок", - отмечается в сообщении.
Полиция пока инцидент не комментировала.