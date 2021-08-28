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В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями

В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями - РИА Новости, 28.08.2021

В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями

"Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, прошел в субботу в Одессе, оппоненты участников акции спровоцировали конфликт, десятки человек задержаны,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T21:42

2021-08-28T21:42

2021-08-28T21:42

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КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. "Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, прошел в субботу в Одессе, оппоненты участников акции спровоцировали конфликт, десятки человек задержаны, передает интернет-издание "Сегодня"."К маршу присоединились порядка полутора сотен активистов. Они прошли от Воронцовской колоннады к памятнику Ришелье, после чего проследовали по Приморскому бульвару на Дерибасовскую. В руках у них были плакаты и радужные флаги. Ярые противники ЛГБТ, организация "Традиции и порядок", проводила свой "контр-парад" перед "Маршем равенства", а после окончания шествия напала на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества", - пишет издание.Уточняется, что когда правоохранители начали оттеснять нападавших, те применили газовые баллончики."В результате силовики задержали десятки агрессивных членов организации "Традиции и порядок", - отмечается в сообщении.Полиция пока инцидент не комментировала.

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в мире, украина, одесса