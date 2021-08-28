07:38 28.08.2021 (обновлено: 07:41 28.08.2021)
В ДНР заявили о обстреле украинскими силовиками поселка вблизи Донецка
Представитель ДНР: украинские силовики из минометов обстреляли поселок вблизи Донецка
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные на линии соприкосновения возле Донецка
© AP Photo / Felipe Dana
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли поселок Минеральное вблизи Донецка, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны (ВСУ - ред.)... по направлению Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Минеральное (под контролем ДНР – ред.), выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.