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В ДНР заявили о обстреле украинскими силовиками поселка вблизи Донецка
В ДНР заявили о обстреле украинскими силовиками поселка вблизи Донецка - РИА Новости, 28.08.2021
В ДНР заявили о обстреле украинскими силовиками поселка вблизи Донецка
Украинские силовики из минометов обстреляли поселок Минеральное вблизи Донецка, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T07:38
2021-08-28T07:41
в мире
оон
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли поселок Минеральное вблизи Донецка, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210827/ukraina-1747487827.html
донецк (донецкая область)
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луганская народная республика
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в мире, оон, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
07:38 28.08.2021 (обновлено: 07:41 28.08.2021)
 
В ДНР заявили о обстреле украинскими силовиками поселка вблизи Донецка

Представитель ДНР: украинские силовики из минометов обстреляли поселок вблизи Донецка

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военные на линии соприкосновения возле Донецка
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Felipe Dana
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли поселок Минеральное вблизи Донецка, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны (ВСУ - ред.)... по направлению Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Минеральное (под контролем ДНР – ред.), выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 12:17
В ДНР заявили, что Украина никогда не станет полноправным членом ЕС
 
В миреООНДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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