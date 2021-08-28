https://ria.ru/20210828/obstrel-1747623338.html

В ДНР заявили о обстреле украинскими силовиками поселка вблизи Донецка

В ДНР заявили о обстреле украинскими силовиками поселка вблизи Донецка - РИА Новости, 28.08.2021

В ДНР заявили о обстреле украинскими силовиками поселка вблизи Донецка

Украинские силовики из минометов обстреляли поселок Минеральное вблизи Донецка, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T07:38

2021-08-28T07:38

2021-08-28T07:41

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донецкая народная республика

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сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские силовики из минометов обстреляли поселок Минеральное вблизи Донецка, сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210827/ukraina-1747487827.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, оон, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр