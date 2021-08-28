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Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе
Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе - РИА Новости, 28.08.2021
Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе
Военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу, пострадавших нет, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T01:04
2021-08-28T01:04
2021-08-28T01:04
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БАГДАД, 28 авг – РИА Новости. Военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу, пострадавших нет, сообщил РИА Новости информированный источник.Зарубежные военные базы в Ираке часто подвергаются ракетным обстрелам со стороны шиитских группировок, выступающих за вывод иностранных военных из страны. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.
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в мире, сша, ирак
Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе
Источник: военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу