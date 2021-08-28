Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210828/obstrel-1747616454.html
Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе
Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе - РИА Новости, 28.08.2021
Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе
Военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу, пострадавших нет, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T01:04
2021-08-28T01:04
в мире
сша
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg
БАГДАД, 28 авг – РИА Новости. Военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу, пострадавших нет, сообщил РИА Новости информированный источник.Зарубежные военные базы в Ираке часто подвергаются ракетным обстрелам со стороны шиитских группировок, выступающих за вывод иностранных военных из страны. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.
https://ria.ru/20210827/bayden-1747541829.html
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_460:75:3018:1993_1920x0_80_0_0_b0527bff6ec14f2e6a157bf801fad764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, ирак
01:04 28.08.2021
 
Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе

Источник: военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу

© AP Photo / Darko BandicСолдаты на военной базе США
Солдаты на военной базе США - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Darko Bandic
Читать ria.ru в
БАГДАД, 28 авг – РИА Новости. Военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу, пострадавших нет, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Неизвестные выпустили три ракеты по американской военной базе, расположенной недалеко от пограничного пункта Джиришан на границе с Кувейтом. Согласно первоначальной информации, ракеты упали в окрестностях базы, потерь нет", - сказал источник.
Зарубежные военные базы в Ираке часто подвергаются ракетным обстрелам со стороны шиитских группировок, выступающих за вывод иностранных военных из страны. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 15:54
США предрекли катастрофу из-за Байдена, "усилившего позиции России"
 
В миреСШАИрак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам
14:32Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
13:16На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
13:13В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
13:00Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса
12:59День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов
Лента новостейМолния