https://ria.ru/20210828/obstrel-1747616454.html

Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе

Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе - РИА Новости, 28.08.2021

Источник сообщил об обстреле военной базы США на иракско-кувейтской границе

Военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу, пострадавших нет, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T01:04

2021-08-28T01:04

2021-08-28T01:04

в мире

сша

ирак

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БАГДАД, 28 авг – РИА Новости. Военная база США на иракско-кувейтской границе подверглась ракетному обстрелу, пострадавших нет, сообщил РИА Новости информированный источник.Зарубежные военные базы в Ираке часто подвергаются ракетным обстрелам со стороны шиитских группировок, выступающих за вывод иностранных военных из страны. Подобные инциденты в большинстве случаев не приводят к жертвам среди населения и существенному ущербу.

https://ria.ru/20210827/bayden-1747541829.html

сша

ирак

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2021

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в мире, сша, ирак