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Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме
Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме - РИА Новости, 28.08.2021
Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме
Употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T09:00
2021-08-28T09:00
2021-08-28T09:00
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист добавил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания.Вместе с тем Мясников рекомендует не злоупотреблять спиртосодержащими напитками. "И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме", — заключил он.Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от развития постковидного синдрома.
https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744979777.html
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме
Врач Мясников посоветовал пить красное вино для смягчения постковидного синдрома