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Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме
Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме - РИА Новости, 28.08.2021
Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме
Употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T09:00
2021-08-28T09:00
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коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист добавил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания.Вместе с тем Мясников рекомендует не злоупотреблять спиртосодержащими напитками. "И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме", — заключил он.Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от развития постковидного синдрома.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
09:00 28.08.2021
 
Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме

Врач Мясников посоветовал пить красное вино для смягчения постковидного синдрома

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк Александр Мясников
 Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"В этом случае (при наличии постинфекционных проблем — Прим. Ред.) может быть полезен бокал красного вина, потому что в напитке содержится ресвератрол, очень мощный антиоксидант", – пояснил он, отметив, что такой способ борьбы с постковидным "хвостом" не подходит непьющим людям.
Специалист добавил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания.
Вместе с тем Мясников рекомендует не злоупотреблять спиртосодержащими напитками. "И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме", — заключил он.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от развития постковидного синдрома.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)
 
 
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