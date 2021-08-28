https://ria.ru/20210828/napitok-1747627066.html

Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме

Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме - РИА Новости, 28.08.2021

Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме

Употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал врач и телеведущий Александр... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T09:00

2021-08-28T09:00

2021-08-28T09:00

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Употребление вина в небольших количествах способствует смягчению постковидного синдрома. Об этом в беседе с "Ura.ru" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.Специалист добавил, что употреблять алкоголь можно через неделю после окончания острой фазы заболевания.Вместе с тем Мясников рекомендует не злоупотреблять спиртосодержащими напитками. "И алкоголь полностью противопоказан в острый период любого инфекционного заболевания, когда возникает лихорадка и вирус размножается в организме", — заключил он.Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от развития постковидного синдрома.

https://ria.ru/20210809/koronavirus-1744979777.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)