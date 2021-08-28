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https://ria.ru/20210828/moderna-1747652554.html
В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna - РИА Новости, 28.08.2021
В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
Двое мужчин 30 и 38 лет, получившие вакцину Moderna из партии, использование которой было приостановлено в Японии на фоне обнаружения посторонних примесей,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:21
2021-08-28T14:21
распространение коронавируса
в мире
япония
коронавирус covid-19
вакцина moderna
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ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Двое мужчин 30 и 38 лет, получившие вакцину Moderna из партии, использование которой было приостановлено в Японии на фоне обнаружения посторонних примесей, скончались, причины смерти выясняются, сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения.Оба мужчины не относились к группе риска, у них не было хронических заболеваний, причина смерти неизвестна, связь с вакцинацией выясняется.Ранее сообщалось, что из-за обнаружения в закрытых капсулах примесей минздрав приостановил использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna. Мужчины были провакцинированы до решения о приостановке использования. Один из них получил вакцину 15 августа, второй - 22 августа. Смерть в обоих случаях произошла на третий день после вакцинации.Минздрав уточняет, что обоим мужчинам была сделана прививка из партии, использование которой приостановили из-за того, что препарат был произведен в то же время и на том же заводе, где и дозы с примесями, но непосредственно в самих ампулах полученных ими вакцин примесей обнаружено не было.Минздрав уточняет, что пока "информации, указывающей на то, что смерть наступила из-за примесей, нет", и не исключает совпадения.В то же время министерство здравоохранения обнародовало статистические данные, согласно которым 1002 человека из привитых вакцинами Pfizer и Moderna скончались. Во всех случаях связи между причиной смерти и вакцинацией нет.
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в мире, япония, коронавирус covid-19, вакцина moderna
14:21 28.08.2021
 
В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna

Два человека умерли в Японии после прививки вакциной Moderna из забракованной партии

© AP Photo / Virginia MayoВакцина против COVID-19 компании Moderna
Вакцина против COVID-19 компании Moderna - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
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ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Двое мужчин 30 и 38 лет, получившие вакцину Moderna из партии, использование которой было приостановлено в Японии на фоне обнаружения посторонних примесей, скончались, причины смерти выясняются, сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения.
Оба мужчины не относились к группе риска, у них не было хронических заболеваний, причина смерти неизвестна, связь с вакцинацией выясняется.
Ранее сообщалось, что из-за обнаружения в закрытых капсулах примесей минздрав приостановил использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna. Мужчины были провакцинированы до решения о приостановке использования. Один из них получил вакцину 15 августа, второй - 22 августа. Смерть в обоих случаях произошла на третий день после вакцинации.
Минздрав уточняет, что обоим мужчинам была сделана прививка из партии, использование которой приостановили из-за того, что препарат был произведен в то же время и на том же заводе, где и дозы с примесями, но непосредственно в самих ампулах полученных ими вакцин примесей обнаружено не было.
Минздрав уточняет, что пока "информации, указывающей на то, что смерть наступила из-за примесей, нет", и не исключает совпадения.
В то же время министерство здравоохранения обнародовало статистические данные, согласно которым 1002 человека из привитых вакцинами Pfizer и Moderna скончались. Во всех случаях связи между причиной смерти и вакцинацией нет.
 
Распространение коронавирусаВ миреЯпонияКоронавирус COVID-19Вакцина Moderna
 
 
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