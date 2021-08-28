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В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna

В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna - РИА Новости, 28.08.2021

В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna

Двое мужчин 30 и 38 лет, получившие вакцину Moderna из партии, использование которой было приостановлено в Японии на фоне обнаружения посторонних примесей,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T14:21

2021-08-28T14:21

2021-08-28T14:21

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вакцина moderna

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ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. Двое мужчин 30 и 38 лет, получившие вакцину Moderna из партии, использование которой было приостановлено в Японии на фоне обнаружения посторонних примесей, скончались, причины смерти выясняются, сообщил телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения.Оба мужчины не относились к группе риска, у них не было хронических заболеваний, причина смерти неизвестна, связь с вакцинацией выясняется.Ранее сообщалось, что из-за обнаружения в закрытых капсулах примесей минздрав приостановил использование 1,63 миллиона доз вакцины Moderna. Мужчины были провакцинированы до решения о приостановке использования. Один из них получил вакцину 15 августа, второй - 22 августа. Смерть в обоих случаях произошла на третий день после вакцинации.Минздрав уточняет, что обоим мужчинам была сделана прививка из партии, использование которой приостановили из-за того, что препарат был произведен в то же время и на том же заводе, где и дозы с примесями, но непосредственно в самих ампулах полученных ими вакцин примесей обнаружено не было.Минздрав уточняет, что пока "информации, указывающей на то, что смерть наступила из-за примесей, нет", и не исключает совпадения.В то же время министерство здравоохранения обнародовало статистические данные, согласно которым 1002 человека из привитых вакцинами Pfizer и Moderna скончались. Во всех случаях связи между причиной смерти и вакцинацией нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, коронавирус covid-19, вакцина moderna