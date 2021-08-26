https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747379642.html

СМИ сообщили о приостановке применения вакцины Moderna в Японии

СМИ сообщили о приостановке применения вакцины Moderna в Японии - РИА Новости, 26.08.2021

СМИ сообщили о приостановке применения вакцины Moderna в Японии

Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостанавливает применение 1,63 миллиона доз вакцины компании Moderna против COVID-19 в стране в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:49

2021-08-26T16:49

2021-08-26T17:01

в мире

япония

здоровье - общество

коронавирус covid-19

вакцина moderna

распространение коронавируса

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостанавливает применение 1,63 миллиона доз вакцины компании Moderna против COVID-19 в стране в качестве меры предосторожности из-за сообщений о наличии посторонних компонентов в ряде доз вакцины, передает агентство Киодо.По данным агентства, японский минздрав заявил, что получил отчеты из нескольких центров вакцинации в стране о том, что в некоторой части неиспользованных доз вакцины компании Moderna были обнаружены посторонние вещества.Отмечается, что компания Takeda Pharmaceutical пока не получала каких-либо сообщений о проблемах безопасности по этому поводу. По данным агентства, компания отвечает за продажу и распространение в Японии вакцины Moderna, которая в основном вводится в центрах массовой вакцинации и коммерческих офисах.

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина moderna