https://ria.ru/20210826/vaktsina-1747379642.html
СМИ сообщили о приостановке применения вакцины Moderna в Японии
СМИ сообщили о приостановке применения вакцины Moderna в Японии - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ сообщили о приостановке применения вакцины Moderna в Японии
Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостанавливает применение 1,63 миллиона доз вакцины компании Moderna против COVID-19 в стране в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:49
2021-08-26T16:49
2021-08-26T17:01
в мире
япония
здоровье - общество
коронавирус covid-19
вакцина moderna
распространение коронавируса
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical приостанавливает применение 1,63 миллиона доз вакцины компании Moderna против COVID-19 в стране в качестве меры предосторожности из-за сообщений о наличии посторонних компонентов в ряде доз вакцины, передает агентство Киодо.По данным агентства, японский минздрав заявил, что получил отчеты из нескольких центров вакцинации в стране о том, что в некоторой части неиспользованных доз вакцины компании Moderna были обнаружены посторонние вещества.Отмечается, что компания Takeda Pharmaceutical пока не получала каких-либо сообщений о проблемах безопасности по этому поводу. По данным агентства, компания отвечает за продажу и распространение в Японии вакцины Moderna, которая в основном вводится в центрах массовой вакцинации и коммерческих офисах.
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РИА Новости
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в мире, япония, здоровье - общество, коронавирус covid-19, вакцина moderna
16:49 26.08.2021 (обновлено: 17:01 26.08.2021)
СМИ сообщили о приостановке применения вакцины Moderna в Японии
Агентство Киодо: применение 1,63 миллиона доз вакцины Moderna в Японии приостановлено из-за примесей