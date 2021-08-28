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Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID-19
Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021
Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID-19
Большинство регионов России возобновили профилактические медицинские осмотры, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T16:36
2021-08-28T17:26
распространение коронавируса
здоровье - общество
олег салагай
россия
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Большинство регионов России возобновили профилактические медицинские осмотры, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай."На время коронавирусной инфекции приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся. На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, и эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена", - сказал Салагай на Общероссийском родительском собрании.Он отметил, что более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших коронавирусом, это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, и с факторами риска развития тяжелой формы коронавирусной инфекции, пояснил Салагай.
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здоровье - общество, олег салагай, россия, коронавирус в россии, общество
16:36 28.08.2021 (обновлено: 17:26 28.08.2021)
 
Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID-19

Замглавы Минздрава Салагай рекомендовал возобновить регулярные медосмотры в школах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУченики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний
Ученики первых классов гимназии №1 города Новосибирска во время торжественной линейки посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Большинство регионов России возобновили профилактические медицинские осмотры, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
"На время коронавирусной инфекции приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся. На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, и эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена", - сказал Салагай на Общероссийском родительском собрании.
Он отметил, что более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших коронавирусом, это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, и с факторами риска развития тяжелой формы коронавирусной инфекции, пояснил Салагай.
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