https://ria.ru/20210828/minzdrav-1747664755.html

Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID-19

Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021

Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжелой форме COVID-19

Большинство регионов России возобновили профилактические медицинские осмотры, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T16:36

2021-08-28T16:36

2021-08-28T17:26

распространение коронавируса

здоровье - общество

олег салагай

россия

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Большинство регионов России возобновили профилактические медицинские осмотры, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай."На время коронавирусной инфекции приостанавливалось проведение профилактических осмотров обучающихся. На сегодня большинство регионов восстановили проведение профилактических осмотров, и эта работа должна быть вне всякого сомнения продолжена", - сказал Салагай на Общероссийском родительском собрании.Он отметил, что более 500 тысяч несовершеннолетних, заболевших коронавирусом, это школьники. Они находятся в группе особого риска, связанного с контактами, и с факторами риска развития тяжелой формы коронавирусной инфекции, пояснил Салагай.

https://ria.ru/20210814/deti-1745742722.html

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2021

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здоровье - общество, олег салагай, россия, коронавирус в россии, общество