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СК проверит публикацию о роли СССР в войне после жалобы Милонова
СК проверит публикацию о роли СССР в войне после жалобы Милонова - РИА Новости, 28.08.2021
СК проверит публикацию о роли СССР в войне после жалобы Милонова
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после обращения депутата Госдумы Виталия Милонова поручил проверить историческую публикацию в одном из СМИ,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T18:15
2021-08-28T18:15
2021-08-28T21:19
общество
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после обращения депутата Госдумы Виталия Милонова поручил проверить историческую публикацию в одном из СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.Милонов считает, что в статье присутствуют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.О какой именно публикации и в каком издании идет речь, не сообщается.Как уточнили в СК, подчиненные Бастрыкина изучат доводы Милонова и дадут оценку приведенным фактам.
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общество, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:15 28.08.2021 (обновлено: 21:19 28.08.2021)
СК проверит публикацию о роли СССР в войне после жалобы Милонова
Бастрыкин поручил оценить публикацию, где, по мнению Милонова, есть ложные факты об СССР