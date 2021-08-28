https://ria.ru/20210828/milonov-1747673601.html

СК проверит публикацию о роли СССР в войне после жалобы Милонова

СК проверит публикацию о роли СССР в войне после жалобы Милонова - РИА Новости, 28.08.2021

СК проверит публикацию о роли СССР в войне после жалобы Милонова

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после обращения депутата Госдумы Виталия Милонова поручил проверить историческую публикацию в одном из СМИ,... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T18:15

2021-08-28T18:15

2021-08-28T21:19

общество

александр бастрыкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после обращения депутата Госдумы Виталия Милонова поручил проверить историческую публикацию в одном из СМИ, сообщили в пресс-службе ведомства.Милонов считает, что в статье присутствуют заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.О какой именно публикации и в каком издании идет речь, не сообщается.Как уточнили в СК, подчиненные Бастрыкина изучат доводы Милонова и дадут оценку приведенным фактам.

https://ria.ru/20201121/sssr-1585704442.html

россия

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2021

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общество, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), россия