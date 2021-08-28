https://ria.ru/20210828/migranty-1747668693.html
Опубликовано видео массовой драки в центре Москвы
Опубликовано видео массовой драки в центре Москвы - РИА Новости, 28.08.2021
Опубликовано видео массовой драки в центре Москвы
В Сети появилось видео массовой драки мигрантов в центре Москвы, в результате которой задержали 49 человек. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T17:26
2021-08-28T17:26
2021-08-28T18:06
происшествия
москва
снг
средняя азия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео массовой драки мигрантов в центре Москвы, в результате которой задержали 49 человек.На записи видна толпа мужчин, между которыми началась потасовка.Инцидент произошел накануне вечером на Бауманской улице. В посольстве Киргизии сообщили, что среди задержанных были 19 граждан республики. В то же время отмечается, что они в драке не участвовали, а к административной ответственности за мелкое хулиганство их привлекли в рамках выяснения обстоятельств происшествия.В последнее время в столице регулярно происходят столкновения между выходцами из стран СНГ. На днях полиция доставила в отделение более 20 человек после драки в одном из московских хостелов. В июле недалеко от станции метро "Кузьминки" при похожих обстоятельствах задержали более 200 выходцев из Средней Азии.
https://ria.ru/20210828/migranty-1747633326.html
москва
средняя азия
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Массовая драка в центре Москвы. Видео очевидцев
Почти 50 человек задержали после массовой драки в центре Москвы. По данным полиции, инцидент произошел на Бауманской улице накануне вечером. Один из очевидцев рассказал, что драку устроили несколько человек, между которыми завязался конфликт, но еще до приезда полиции все они скрылись.
2021-08-28T17:26
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происшествия, москва, снг, средняя азия
17:26 28.08.2021 (обновлено: 18:06 28.08.2021)
Опубликовано видео массовой драки в центре Москвы
Массовая драка в центре Москве, после которой задержали почти 50 человек, попала на видео