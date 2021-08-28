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Бабиш призвал охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена
Бабиш призвал охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена - РИА Новости, 28.08.2021
Бабиш призвал охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена
Необходимо охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, для этого надо вести борьбу с контрабандистами и достичь договоренностей с... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T15:16
2021-08-28T15:16
2021-08-28T15:16
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западная европа
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ПРАГА, 28 авг – РИА Новости. Необходимо охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, для этого надо вести борьбу с контрабандистами и достичь договоренностей с окружающими странами, заявил в субботу журналистам чешский премьер Андрей Бабиш."Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией. На примере таких стран, как Дания, Швеция, Австрия, мы видим, как меняется отношение к нелегальной миграции - в 2015 году они приветствовали мигрантов, сейчас уже их отвергают", - сказал Бабиш.Как полагает Бабиш, Шенген сейчас не функционирует должным образом.По мнению Бабиша, Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом стран Юго-Восточной Европы."Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был (венгерский премьер) Виктор Орбан, который поставил забор на пути мигрантов. Я не раз уже говорил на заседаниях Евросовета: давайте примем в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, создадим ясную стратегию по отношению к западно-балканским странам и будем охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе. Например, Хорватия и Болгария прекрасно охраняют свои границы, но не входят в Шенген, и это абсурдно", - сказал Бабиш.
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в мире, европа, чехия, андрей бабиш, шенгенская зона, восточная европа, западная европа
Бабиш призвал охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена
Премьер Чехии Бабиш: необходимо охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена
ПРАГА, 28 авг – РИА Новости.
Необходимо охранять Европу
от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, для этого надо вести борьбу с контрабандистами и достичь договоренностей с окружающими странами, заявил в субботу журналистам чешский премьер Андрей Бабиш
.
"Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией. На примере таких стран, как Дания, Швеция, Австрия, мы видим, как меняется отношение к нелегальной миграции - в 2015 году они приветствовали мигрантов, сейчас уже их отвергают", - сказал Бабиш.
Как полагает Бабиш, Шенген сейчас не функционирует должным образом.
"Я за расширение Шенгена, но это должна быть функционирующая система, то есть тщательная охрана внешней границы и свободное передвижение внутри. К сожалению, сейчас Шенген не функционирует, так же как и в 2015 году, когда случилась большая миграционная волна", - сказал премьер.
По мнению Бабиша, Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом стран Юго-Восточной Европы.
"Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был (венгерский премьер) Виктор Орбан, который поставил забор на пути мигрантов. Я не раз уже говорил на заседаниях Евросовета: давайте примем в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, создадим ясную стратегию по отношению к западно-балканским странам и будем охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе. Например, Хорватия и Болгария прекрасно охраняют свои границы, но не входят в Шенген, и это абсурдно", - сказал Бабиш.