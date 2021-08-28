Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210828/migranty-1747658611.html
Бабиш призвал охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена
Бабиш призвал охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена - РИА Новости, 28.08.2021
Бабиш призвал охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена
Необходимо охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, для этого надо вести борьбу с контрабандистами и достичь договоренностей с... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T15:16
2021-08-28T15:16
в мире
европа
чехия
андрей бабиш
шенгенская зона
восточная европа
западная европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_0:107:3246:1933_1920x0_80_0_0_b7d0469fe538ae2ce66a0bfb88509fdd.jpg
ПРАГА, 28 авг – РИА Новости. Необходимо охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, для этого надо вести борьбу с контрабандистами и достичь договоренностей с окружающими странами, заявил в субботу журналистам чешский премьер Андрей Бабиш."Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией. На примере таких стран, как Дания, Швеция, Австрия, мы видим, как меняется отношение к нелегальной миграции - в 2015 году они приветствовали мигрантов, сейчас уже их отвергают", - сказал Бабиш.Как полагает Бабиш, Шенген сейчас не функционирует должным образом.По мнению Бабиша, Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом стран Юго-Восточной Европы."Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был (венгерский премьер) Виктор Орбан, который поставил забор на пути мигрантов. Я не раз уже говорил на заседаниях Евросовета: давайте примем в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, создадим ясную стратегию по отношению к западно-балканским странам и будем охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе. Например, Хорватия и Болгария прекрасно охраняют свои границы, но не входят в Шенген, и это абсурдно", - сказал Бабиш.
https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html
европа
чехия
восточная европа
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153305/98/1533059837_263:0:2983:2040_1920x0_80_0_0_71de47552e15666481773f7d951a5390.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, европа, чехия, андрей бабиш, шенгенская зона, восточная европа, западная европа
15:16 28.08.2021
 
Бабиш призвал охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена

Премьер Чехии Бабиш: необходимо охранять Европу от мигрантов на внешней границе Шенгена

© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
Читать ria.ru в
ПРАГА, 28 авг – РИА Новости. Необходимо охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена, для этого надо вести борьбу с контрабандистами и достичь договоренностей с окружающими странами, заявил в субботу журналистам чешский премьер Андрей Бабиш.
"Я выступаю за функционирующий Шенген. Мы должны охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией. На примере таких стран, как Дания, Швеция, Австрия, мы видим, как меняется отношение к нелегальной миграции - в 2015 году они приветствовали мигрантов, сейчас уже их отвергают", - сказал Бабиш.
Как полагает Бабиш, Шенген сейчас не функционирует должным образом.
"Я за расширение Шенгена, но это должна быть функционирующая система, то есть тщательная охрана внешней границы и свободное передвижение внутри. К сожалению, сейчас Шенген не функционирует, так же как и в 2015 году, когда случилась большая миграционная волна", - сказал премьер.
По мнению Бабиша, Шенгенское соглашение должно быть дополнено приемом стран Юго-Восточной Европы.
"Единственный, кто охранял в 2015 году границы Шенгена, был (венгерский премьер) Виктор Орбан, который поставил забор на пути мигрантов. Я не раз уже говорил на заседаниях Евросовета: давайте примем в Шенген Болгарию, Румынию, Сербию и Хорватию, создадим ясную стратегию по отношению к западно-балканским странам и будем охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе. Например, Хорватия и Болгария прекрасно охраняют свои границы, но не входят в Шенген, и это абсурдно", - сказал Бабиш.
Посетители выходят из визового центра Греции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 08:00Туризм
Попасть в Европу: как сейчас получают шенгенские визы
 
В миреЕвропаЧехияАндрей БабишШенгенская зонаВосточная ЕвропаЗападная Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
04:10Медик рассказал, как не надо лечить простуду
03:43США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
03:37В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
03:35Врач назвала пять лучших продуктов для роста мышц
03:13Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
03:02Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
02:12Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
02:10Диетолог назвал три фактора опасности бульона
02:07Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
01:49Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
01:30На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
01:11Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
00:27Православные отмечают Ореховый Спас
00:11Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
00:01В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
23:54Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
23:38Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
23:03В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
23:02Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов
Лента новостейМолния