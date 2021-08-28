https://ria.ru/20210828/migranty-1747633326.html

Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы

Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы - РИА Новости, 28.08.2021

Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы

Около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну, сообщил мэр Сергей Собянин в личном... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T10:45

2021-08-28T10:45

2021-08-28T12:10

общество

москва

сергей собянин

снг

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292002_0:414:2550:1848_1920x0_80_0_0_fcc61aae30399c1b31dbb86a89231c70.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.Вместе с тем мэр отметил, что в Москву традиционно с целью трудоустройства прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ и большинство ведет себя законопослушно."Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом", — резюмировал мэр.В Москве сейчас находятся около 800 тысяч иностранцев, что на 200 тысяч меньше, чем год назад. По информации столичного ГУМВД, в основном это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.Среди иностранцев, прибывших в Россию по визе, больше всего граждан Китая — 13%, почти 10% — Турции и Вьетнама.

https://ria.ru/20210827/draka-1747485010.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, снг, мигранты