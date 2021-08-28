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Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы
Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы - РИА Новости, 28.08.2021
Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы
Около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну, сообщил мэр Сергей Собянин в личном... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T10:45
2021-08-28T12:10
общество
москва
сергей собянин
снг
мигранты
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.Вместе с тем мэр отметил, что в Москву традиционно с целью трудоустройства прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ и большинство ведет себя законопослушно."Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом", — резюмировал мэр.В Москве сейчас находятся около 800 тысяч иностранцев, что на 200 тысяч меньше, чем год назад. По информации столичного ГУМВД, в основном это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.Среди иностранцев, прибывших в Россию по визе, больше всего граждан Китая — 13%, почти 10% — Турции и Вьетнама.
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общество, москва, сергей собянин, снг, мигранты
10:45 28.08.2021 (обновлено: 12:10 28.08.2021)
 
Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы

Мэр Москвы Собянин: около 200 мигрантов депортировали из столицы за последние месяцы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы на Патриаршем мосту в Москве
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.

"Последнее время произошло несколько серьезных правонарушений, массовых драк. Так не пойдет. Таким гостям мы не рады. Поэтому полиция в последние месяцы провела жесткие рейды. Возбуждено 800 уголовных дел, депортировано около 200 человек, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну", — сообщил Собянин.

Вместе с тем мэр отметил, что в Москву традиционно с целью трудоустройства прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ и большинство ведет себя законопослушно.
"Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом", — резюмировал мэр.
В Москве сейчас находятся около 800 тысяч иностранцев, что на 200 тысяч меньше, чем год назад. По информации столичного ГУМВД, в основном это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.
Среди иностранцев, прибывших в Россию по визе, больше всего граждан Китая — 13%, почти 10% — Турции и Вьетнама.
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