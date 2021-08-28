https://ria.ru/20210828/migranty-1747633326.html
Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы
Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы - РИА Новости, 28.08.2021
Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы
Около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну, сообщил мэр Сергей Собянин в личном... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T10:45
2021-08-28T10:45
2021-08-28T12:10
общество
москва
сергей собянин
снг
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292002_0:414:2550:1848_1920x0_80_0_0_fcc61aae30399c1b31dbb86a89231c70.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Около 200 человек из стран СНГ депортированы из Москвы за нарушение правопорядка, 17,5 тысячи запрещен въезд в страну, сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге.Вместе с тем мэр отметил, что в Москву традиционно с целью трудоустройства прибывают сотни тысяч мигрантов из стран СНГ и большинство ведет себя законопослушно."Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва — город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом", — резюмировал мэр.В Москве сейчас находятся около 800 тысяч иностранцев, что на 200 тысяч меньше, чем год назад. По информации столичного ГУМВД, в основном это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.Среди иностранцев, прибывших в Россию по визе, больше всего граждан Китая — 13%, почти 10% — Турции и Вьетнама.
https://ria.ru/20210827/draka-1747485010.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570292002_106:330:2397:2048_1920x0_80_0_0_14a07e74f96bcc2971134976cc5f50a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, снг, мигранты
10:45 28.08.2021 (обновлено: 12:10 28.08.2021)
Собянин: около 200 мигрантов из стран СНГ депортировали из Москвы
Мэр Москвы Собянин: около 200 мигрантов депортировали из столицы за последние месяцы