https://ria.ru/20210828/luna-25-1747619645.html

Источники назвали предварительную дату запуска российской станции "Луна-25"

Источники назвали предварительную дату запуска российской станции "Луна-25" - РИА Новости, 28.08.2021

Источники назвали предварительную дату запуска российской станции "Луна-25"

Отправка к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" планируется в конце мая 2022 года, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T03:30

2021-08-28T03:30

2021-08-28T07:46

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Отправка к Луне первой российской автоматической станции "Луна-25" планируется в конце мая 2022 года, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.Ранее Роскосмос отложил запуск "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года из-за необходимости дополнительных проверок бортовой аппаратуры.Другой источник добавил, что среди возможных дат запуска "Луны-25" фигурирует 25 мая."Луна-25" должна стать первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат "Луна-24" Советский Союз запустил в 1976 году.Главная задача миссии "Луна-25" - отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного полюса Луны. Старт намечен с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".Станция должна осуществить мягкую посадку в окрестностях южного полюса Луны: основной район расположен севернее кратера Богуславского, а резервный - юго-западнее кратера Манцини.

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москва, роскосмос, космос - риа наука, луна, россия