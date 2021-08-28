https://ria.ru/20210828/lun-1747664417.html
Пентагон захотел воссоздать советского "морского монстра"
Пентагон захотел воссоздать советского "морского монстра" - РИА Новости, 28.08.2021
Пентагон захотел воссоздать советского "морского монстра"
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США получило заказ на создание транспортного средства на базе советского экраноплана,... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T16:34
2021-08-28T16:34
2021-08-28T18:07
в мире
технологии
сша
ссср
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579920338_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_e8a0df30ef24aaa24bf6f45392528b8f.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США получило заказ на создание транспортного средства на базе советского экраноплана, пишет Popular Mechanics.В материале отмечается, что новый транспорт потребовался из-за того, что традиционные воздушные и морские перевозчики имеют серьезные ограничения. Например, грузовые суда могут добираться до места назначения неделями, а самолеты не так велики по размеру, и для них нужны подготовленные взлетно-посадочные полосы.Американские военные могли бы использовать новый транспорт для доставки грузов в зону военных действий, помощи в поисково-спасательных операциях и участия в боях, говорится в тексте. Возможны сценарии, когда экраноплан сможет выступить в качестве материнского корабля для беспилотных роботизированных транспортных средств или осуществить дальнее патрулирование над арктическими пустошами."Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью Земли со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней", — объяснил журналист.Он отметил, что одна из советских моделей экраноплана под названием "Лунь" обладала выдающимися характеристиками: могла преодолеть расстояние в 1,7 тысячи километров с максимальной скоростью до 550 километров в час и грузоподъемностью до 100 тонн. Кроме того, журналист похвалил ее вооружение. За размах крыльев в 44 метра "Лунь" прозвали "летающим морским монстром".
https://ria.ru/20201001/oruzhie-1578031431.html
https://ria.ru/20210505/ekranoplan-1730641608.html
сша
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579920338_259:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_882ee2f86e4bcff0100774d409114418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, ссср, министерство обороны сша
16:34 28.08.2021 (обновлено: 18:07 28.08.2021)
Пентагон захотел воссоздать советского "морского монстра"
Popular Mechanics: в США хотят построить новый транспорт на базе советского экраноплана
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США
получило заказ на создание транспортного средства на базе советского экраноплана, пишет Popular Mechanics
.
В материале отмечается, что новый транспорт потребовался из-за того, что традиционные воздушные и морские перевозчики имеют серьезные ограничения. Например, грузовые суда могут добираться до места назначения неделями, а самолеты не так велики по размеру, и для них нужны подготовленные взлетно-посадочные полосы.
Американские военные могли бы использовать новый транспорт для доставки грузов в зону военных действий, помощи в поисково-спасательных операциях и участия в боях, говорится в тексте. Возможны сценарии, когда экраноплан сможет выступить в качестве материнского корабля для беспилотных роботизированных транспортных средств или осуществить дальнее патрулирование над арктическими пустошами.
"Летательные аппараты типа экраноплана способны парить над поверхностью Земли
со скоростью, схожей со скоростью самолета. При этом на такой высоте уменьшается сопротивление. Экраноплан взлетает с воды, а затем в течение всего полета парит над ней", — объяснил журналист.
Он отметил, что одна из советских моделей экраноплана под названием "Лунь" обладала выдающимися характеристиками: могла преодолеть расстояние в 1,7 тысячи километров с максимальной скоростью до 550 километров в час и грузоподъемностью до 100 тонн. Кроме того, журналист похвалил ее вооружение. За размах крыльев в 44 метра "Лунь" прозвали "летающим морским монстром".