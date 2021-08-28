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В ЛНР начали регистрацию желающих очно проголосовать на выборах в Госдуму
В ЛНР начали регистрацию желающих очно проголосовать на выборах в Госдуму - РИА Новости, 28.08.2021
В ЛНР начали регистрацию желающих очно проголосовать на выборах в Госдуму
Информационные центры, открытые в самопровозглашенной Луганской народной республике для консультаций по голосованию на выборах в Госдуму РФ, начали прием заявок РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T18:57
2021-08-28T18:57
в мире
оон
львов
одесса
госдума рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Информационные центры, открытые в самопровозглашенной Луганской народной республике для консультаций по голосованию на выборах в Госдуму РФ, начали прием заявок от жителей республики с российским гражданством, которые хотели бы очно проголосовать на избирательных участках в Ростовской области, заявили журналистам в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине".Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила РИА Новости, что на территории Украины в период выборов в Госдуму будут открыты избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Она добавила, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область и проголосовать как очно, так и дистанционно. Для консультации желающих проголосовать общественное движение "Мир Луганщине" организовало в ЛНР 141 информационный пункт."Жители ЛНР, которые имеют российское гражданство, могут проголосовать на выборах в Госдуму на территории Ростовской области. Все желающие могут подавать свои заявки в инфоцентры", -сообщил представитель общественного движения ЛНР.Он уточнил, что такая возможность доступна только тем, кто еще не подал заявки на участие в дистанционном электронном голосовании."С 17 по 19 сентября трансфер к избирательным участкам в Ростовской области для тех, кто заранее подаст заявки в инфоцентры, будет бесплатным", - дополнил представитель пресс-службы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210826/gosduma-1747356134.html
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в мире, оон, львов, одесса, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, донецкая народная республика, лнр
18:57 28.08.2021
 
В ЛНР начали регистрацию желающих очно проголосовать на выборах в Госдуму

В ЛНР начали регистрацию желающих очно проголосовать на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГолосование во время выборов
Голосование во время выборов - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛУГАНСК, 28 авг - РИА Новости. Информационные центры, открытые в самопровозглашенной Луганской народной республике для консультаций по голосованию на выборах в Госдуму РФ, начали прием заявок от жителей республики с российским гражданством, которые хотели бы очно проголосовать на избирательных участках в Ростовской области, заявили журналистам в пресс-службе общественного движения "Мир Луганщине".
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила РИА Новости, что на территории Украины в период выборов в Госдуму будут открыты избирательные участки в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Она добавила, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область и проголосовать как очно, так и дистанционно. Для консультации желающих проголосовать общественное движение "Мир Луганщине" организовало в ЛНР 141 информационный пункт.
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"Жители ЛНР, которые имеют российское гражданство, могут проголосовать на выборах в Госдуму на территории Ростовской области. Все желающие могут подавать свои заявки в инфоцентры", -сообщил представитель общественного движения ЛНР.
Он уточнил, что такая возможность доступна только тем, кто еще не подал заявки на участие в дистанционном электронном голосовании.
"С 17 по 19 сентября трансфер к избирательным участкам в Ростовской области для тех, кто заранее подаст заявки в инфоцентры, будет бесплатным", - дополнил представитель пресс-службы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреООНЛьвовОдессаГосдума РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаДонецкая Народная РеспубликаЛНР
 
 
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