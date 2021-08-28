https://ria.ru/20210828/lindemann-1747666834.html
Солист Rammstein Линдеманн подготовился к концерту в Твери
Солист Rammstein Линдеманн подготовился к концерту в Твери - РИА Новости, 28.08.2021
Солист Rammstein Линдеманн подготовился к концерту в Твери
Участвующий в фестивале в Твери музыкант Тилль Линдеманн сейчас находится на репетиции, сообщил РИА Новости глава партии "Родина" Алексей Журавлев. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T16:59
2021-08-28T16:59
2021-08-28T18:17
культура
тверь
rammstein
тверская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
алексей журавлев
тилль линдеманн
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Участвующий в фестивале в Твери музыкант Тилль Линдеманн сейчас находится на репетиции, сообщил РИА Новости глава партии "Родина" Алексей Журавлев.Немецкий артист приехал в Тверскую область для выступления на фестивале "Макларин за Родину", организованном руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным. Об этом бизнесмен сам указывал в соцсетях. Мероприятие намечено на 29 августа. Ранее в СМИ появилась информация, что к немецким музыкантам приходили представители правоохранительных органов якобы в связи с планируемым участием в фестивале в Твери. Роспотребнадзор позднее сообщил, что проинформировал организаторов мероприятия и представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля без соблюдения ограничений недопустимо.Как рассказал РИА Новости глава "Родины", Ларин – "давний соратник партии"."Мероприятие устраивает лично Максим Ларин. Он решил сделать праздник для жителей области, он давний соратник партии, при этом патриот своей страны и Родины", - пояснил Журавлев, заверив, что выступление Линдеманна состоится."Насколько я знаю, немецкий музыкант сейчас на репетиции", - заявил Журавлев.В субботу региональное управление Роспотребнадзора информировало, что получило сведения о возможном участии в фестивале около 6 тысяч человек в условиях, когда в регионе сохраняется напряженная эпидситуация и есть ограничения на массовые мероприятия. Пояснялось, что в Тверской области подобные мероприятия допускаются, если число участников и зрителей не превышает 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50% от вместительности помещения, используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно посадочное место.
https://ria.ru/20210828/lindemann-1747658471.html
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тверь, rammstein, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей журавлев , тилль линдеманн
16:59 28.08.2021 (обновлено: 18:17 28.08.2021)
Солист Rammstein Линдеманн подготовился к концерту в Твери
Глава партии "Родина" Журавлев: солист Rammstein Линдеманн подготовился к концерту в Твери
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Участвующий в фестивале в Твери
музыкант Тилль Линдеманн
сейчас находится на репетиции, сообщил РИА Новости глава партии "Родина" Алексей Журавлев
.
Немецкий артист приехал в Тверскую область
для выступления на фестивале "Макларин за Родину", организованном руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным. Об этом бизнесмен сам указывал в соцсетях. Мероприятие намечено на 29 августа. Ранее в СМИ появилась информация, что к немецким музыкантам приходили представители правоохранительных органов якобы в связи с планируемым участием в фестивале в Твери. Роспотребнадзор
позднее сообщил, что проинформировал организаторов мероприятия и представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля без соблюдения ограничений недопустимо.
Как рассказал РИА Новости глава "Родины", Ларин – "давний соратник партии".
"Мероприятие устраивает лично Максим Ларин. Он решил сделать праздник для жителей области, он давний соратник партии, при этом патриот своей страны и Родины", - пояснил Журавлев, заверив, что выступление Линдеманна состоится.
"Насколько я знаю, немецкий музыкант сейчас на репетиции", - заявил Журавлев.
В субботу региональное управление Роспотребнадзора информировало, что получило сведения о возможном участии в фестивале около 6 тысяч человек в условиях, когда в регионе сохраняется напряженная эпидситуация и есть ограничения на массовые мероприятия. Пояснялось, что в Тверской области подобные мероприятия допускаются, если число участников и зрителей не превышает 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50% от вместительности помещения, используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно посадочное место.