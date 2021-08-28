https://ria.ru/20210828/lindemann-1747666834.html

Солист Rammstein Линдеманн подготовился к концерту в Твери

Солист Rammstein Линдеманн подготовился к концерту в Твери - РИА Новости, 28.08.2021

Солист Rammstein Линдеманн подготовился к концерту в Твери

Участвующий в фестивале в Твери музыкант Тилль Линдеманн сейчас находится на репетиции, сообщил РИА Новости глава партии "Родина" Алексей Журавлев. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T16:59

2021-08-28T16:59

2021-08-28T18:17

культура

тверь

rammstein

тверская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алексей журавлев

тилль линдеманн

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Участвующий в фестивале в Твери музыкант Тилль Линдеманн сейчас находится на репетиции, сообщил РИА Новости глава партии "Родина" Алексей Журавлев.Немецкий артист приехал в Тверскую область для выступления на фестивале "Макларин за Родину", организованном руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным. Об этом бизнесмен сам указывал в соцсетях. Мероприятие намечено на 29 августа. Ранее в СМИ появилась информация, что к немецким музыкантам приходили представители правоохранительных органов якобы в связи с планируемым участием в фестивале в Твери. Роспотребнадзор позднее сообщил, что проинформировал организаторов мероприятия и представителя приглашенного артиста Тилля Линдеманна, что проведение фестиваля без соблюдения ограничений недопустимо.Как рассказал РИА Новости глава "Родины", Ларин – "давний соратник партии"."Мероприятие устраивает лично Максим Ларин. Он решил сделать праздник для жителей области, он давний соратник партии, при этом патриот своей страны и Родины", - пояснил Журавлев, заверив, что выступление Линдеманна состоится."Насколько я знаю, немецкий музыкант сейчас на репетиции", - заявил Журавлев.В субботу региональное управление Роспотребнадзора информировало, что получило сведения о возможном участии в фестивале около 6 тысяч человек в условиях, когда в регионе сохраняется напряженная эпидситуация и есть ограничения на массовые мероприятия. Пояснялось, что в Тверской области подобные мероприятия допускаются, если число участников и зрителей не превышает 500 человек, трибуны и зрительские места заполняются не более чем на 50% от вместительности помещения, используется рассадка зрителей с интервалом не менее чем через одно посадочное место.

https://ria.ru/20210828/lindemann-1747658471.html

https://ria.ru/20210828/lindemann-1747638375.html

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тверь, rammstein, тверская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей журавлев , тилль линдеманн