https://ria.ru/20210828/lindemann-1747638375.html

RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области

RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области - РИА Новости, 28.08.2021

RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области

Сотрудники полиции пришли в гостиничный номер в Завидове, где остановился солист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн. Об этом сообщает RT со ссылкой на... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:43

2021-08-28T11:43

2021-08-28T11:56

происшествия

тверская область

тимур бекмамбетов

rammstein

тилль линдеманн

шоубиз

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Полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции пришли в гостиничный номер в Завидове, где остановился солист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидцев.В Сети появились кадры, на которых музыкант разговаривает, предположительно, с сотрудниками правоохранительных органов.Отмечается, что официального подтверждения информации пока не поступало.Артист приехал в Тверскую область для выступления в фестивале, организованном руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным. Об этом бизнесмен сам указывал в соцсетях.Также Линдеманн выступит в сентябре Москве на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".Музыкант ранее принял участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев" и записал кавер советской песни "Любимый город".

https://ria.ru/20210602/lindemann-1735282006.html

тверская область

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происшествия, тверская область, тимур бекмамбетов, rammstein, тилль линдеманн