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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210828/lindemann-1747638375.html
RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области
RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области - РИА Новости, 28.08.2021
RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области
Сотрудники полиции пришли в гостиничный номер в Завидове, где остановился солист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн. Об этом сообщает RT со ссылкой на... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:43
2021-08-28T11:56
происшествия
тверская область
тимур бекмамбетов
rammstein
тилль линдеманн
шоубиз
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Полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции пришли в гостиничный номер в Завидове, где остановился солист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидцев.В Сети появились кадры, на которых музыкант разговаривает, предположительно, с сотрудниками правоохранительных органов.Отмечается, что официального подтверждения информации пока не поступало.Артист приехал в Тверскую область для выступления в фестивале, организованном руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным. Об этом бизнесмен сам указывал в соцсетях.Также Линдеманн выступит в сентябре Москве на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".Музыкант ранее принял участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев" и записал кавер советской песни "Любимый город".
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происшествия, тверская область, тимур бекмамбетов, rammstein, тилль линдеманн
11:43 28.08.2021 (обновлено: 11:56 28.08.2021)
 
RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области

RT: правоохранители пришли к солисту Rammstein Линдеманну в номер в Тверской области

CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel / Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Sven Mandel /
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции пришли в гостиничный номер в Завидове, где остановился солист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидцев.
В Сети появились кадры, на которых музыкант разговаривает, предположительно, с сотрудниками правоохранительных органов.
Отмечается, что официального подтверждения информации пока не поступало.
Артист приехал в Тверскую область для выступления в фестивале, организованном руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным. Об этом бизнесмен сам указывал в соцсетях.
Также Линдеманн выступит в сентябре Москве на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".
Музыкант ранее принял участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев" и записал кавер советской песни "Любимый город".
Кадр из клипа Till Lindemann Ich hasse Kinder
2 июня, 16:35Культура
Тилль Линдеманн обратился на русском языке к детям, сыгравшим в клипе
 
ШоубизПроисшествияТверская областьТимур БекмамбетовRammsteinТилль Линдеманн
 
 
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