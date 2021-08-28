https://ria.ru/20210828/lindemann-1747638375.html
RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области
RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области - РИА Новости, 28.08.2021
RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области
Сотрудники полиции пришли в гостиничный номер в Завидове, где остановился солист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн. Об этом сообщает RT со ссылкой на... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:43
2021-08-28T11:43
2021-08-28T11:56
происшествия
тверская область
тимур бекмамбетов
rammstein
тилль линдеманн
шоубиз
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Полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции пришли в гостиничный номер в Завидове, где остановился солист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн. Об этом сообщает RT со ссылкой на очевидцев.В Сети появились кадры, на которых музыкант разговаривает, предположительно, с сотрудниками правоохранительных органов.Отмечается, что официального подтверждения информации пока не поступало.Артист приехал в Тверскую область для выступления в фестивале, организованном руководителем холдинга "Афанасий" Максимом Лариным. Об этом бизнесмен сам указывал в соцсетях.Также Линдеманн выступит в сентябре Москве на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня".Музыкант ранее принял участие в работе над саундтреком к фильму Тимура Бекмамбетова "Девятаев" и записал кавер советской песни "Любимый город".
https://ria.ru/20210602/lindemann-1735282006.html
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происшествия, тверская область, тимур бекмамбетов, rammstein, тилль линдеманн
11:43 28.08.2021 (обновлено: 11:56 28.08.2021)
RT: полиция пришла в номер солиста Rammstein Линдеманна в Тверской области
RT: правоохранители пришли к солисту Rammstein Линдеманну в номер в Тверской области