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Эксперт назвала льготы для пенсионеров старше 70 лет
Эксперт назвала льготы для пенсионеров старше 70 лет - РИА Новости, 28.08.2021
Эксперт назвала льготы для пенсионеров старше 70 лет
Льготы и доплаты пенсионерам старше 70 лет можно разделить на федеральные и региональные. Первые положены всем пенсионерам, а набор региональных может... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T01:11
2021-08-28T09:14
общество
рэу имени г. в. плеханова
пенсионеры
россия
юлия финогенова
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Льготы и доплаты пенсионерам старше 70 лет можно разделить на федеральные и региональные. Первые положены всем пенсионерам, а набор региональных может отличаться, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.Так, неработающие пенсионеры от 70 лет имеют право на скидку в 50 процентов на оплату взносов за капремонт, если нет задолженности и жилье находится в собственности. Лица от 80 лет вообще не должны платить за капремонт, кроме того, в этом возрасте положена прибавка к пенсии. Людям старших возрастов можно также получить скидку на коммунальные платежи, если на их долю приходится более 22 процентов доходов пенсионера.На федеральном уровне все пенсионеры освобождаются от налога на жилые дома, квартиры, комнаты, машиноместа, гаражи, хозяйственные постройки до 50 “квадратов”. Льгота действует на один объект каждого вида. Пенсионерам раз в два года гарантируется оплата проезда по железной дороге до места отдыха и назад, если они проживают на Крайнем Cевере. Льготные авиабилеты можно купить у субсидируемых перевозчиков.На региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю, находящуюся в собственности, пожизненном владении или пользовании. Региональные льготы зависят в основном от состояния местного бюджета.“В ряде регионов существуют льготы или полное освобождение от уплаты налога на транспортные средства. В отдельных регионах можно получить компенсацию от властей на затраты на газификацию”, — заключила Финогенова.
https://ria.ru/20210826/vyplata-1747357797.html
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общество, рэу имени г. в. плеханова, пенсионеры, россия, юлия финогенова
01:11 28.08.2021 (обновлено: 09:14 28.08.2021)
 
Эксперт назвала льготы для пенсионеров старше 70 лет

Эксперт Финогенова: пенсионеры от 70 лет могут оплачивать взносы за капремонт со скидкой

© РИА Новости / Павел ЛисицынПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Льготы и доплаты пенсионерам старше 70 лет можно разделить на федеральные и региональные. Первые положены всем пенсионерам, а набор региональных может отличаться, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Так, неработающие пенсионеры от 70 лет имеют право на скидку в 50 процентов на оплату взносов за капремонт, если нет задолженности и жилье находится в собственности. Лица от 80 лет вообще не должны платить за капремонт, кроме того, в этом возрасте положена прибавка к пенсии. Людям старших возрастов можно также получить скидку на коммунальные платежи, если на их долю приходится более 22 процентов доходов пенсионера.
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На федеральном уровне все пенсионеры освобождаются от налога на жилые дома, квартиры, комнаты, машиноместа, гаражи, хозяйственные постройки до 50 “квадратов”. Льгота действует на один объект каждого вида. Пенсионерам раз в два года гарантируется оплата проезда по железной дороге до места отдыха и назад, если они проживают на Крайнем Cевере. Льготные авиабилеты можно купить у субсидируемых перевозчиков.
На региональном уровне пенсионерам положены льготы при уплате налога на землю, находящуюся в собственности, пожизненном владении или пользовании. Региональные льготы зависят в основном от состояния местного бюджета.
“В ряде регионов существуют льготы или полное освобождение от уплаты налога на транспортные средства. В отдельных регионах можно получить компенсацию от властей на затраты на газификацию”, — заключила Финогенова.
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ОбществоРЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсионерыРоссияЮлия Финогенова
 
 
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