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Осквернившие мемориал воинам ВОВ в Кузбассе оказались детьми
Осквернившие мемориал воинам ВОВ в Кузбассе оказались детьми - РИА Новости, 28.08.2021
Осквернившие мемориал воинам ВОВ в Кузбассе оказались детьми
Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в городе Белово Кемеровской области осквернили дети, выяснил региональный главк МВД. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T09:55
2021-08-28T13:43
происшествия
кемеровская область
белово
россия
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КЕМЕРОВО, 28 авг — РИА Новости. Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в городе Белово Кемеровской области осквернили дети, выяснил региональный главк МВД.Памятник оказался изрисован и исписан непристойностями. По этому поводу возбудили уголовное дело о вандализме.Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, отработали несовершеннолетних из ближайших домов, провели работу в общеобразовательных учреждениях, а также через СМИ и соцсети обратились к жителям с просьбой помочь установить виновных.В итоге одного из юных вандалов привела в полицию мама. Она заявила, что ее десятилетний сын совершил проступок и должен понести наказание. Полицейские выяснили, что школьник и его 13-летний приятель гуляли на площади и ради забавы разрисовали мемориал.Поскольку оба мальчика не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, дело о вандализме прекратят. При этом полицейские составили на их родителей административные протоколы по статье о неисполнении родительских обязанностей. Позже материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о постановке школьников на профилактический учет.
https://ria.ru/20210716/pogrom-1741472223.html
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происшествия, кемеровская область, белово, россия
09:55 28.08.2021 (обновлено: 13:43 28.08.2021)
 
Осквернившие мемориал воинам ВОВ в Кузбассе оказались детьми

Осквернившие мемориал воинам Великой Отечественной войны в Кузбассе оказались детьми

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 28 авг — РИА Новости. Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в городе Белово Кемеровской области осквернили дети, выяснил региональный главк МВД.
Памятник оказался изрисован и исписан непристойностями. По этому поводу возбудили уголовное дело о вандализме.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 06:10
В Приморье вандалы осквернили кладбище
Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, отработали несовершеннолетних из ближайших домов, провели работу в общеобразовательных учреждениях, а также через СМИ и соцсети обратились к жителям с просьбой помочь установить виновных.
В итоге одного из юных вандалов привела в полицию мама. Она заявила, что ее десятилетний сын совершил проступок и должен понести наказание. Полицейские выяснили, что школьник и его 13-летний приятель гуляли на площади и ради забавы разрисовали мемориал.
Поскольку оба мальчика не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, дело о вандализме прекратят.
При этом полицейские составили на их родителей административные протоколы по статье о неисполнении родительских обязанностей. Позже материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о постановке школьников на профилактический учет.
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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