https://ria.ru/20210828/kuzbass-1747630109.html

Осквернившие мемориал воинам ВОВ в Кузбассе оказались детьми

Осквернившие мемориал воинам ВОВ в Кузбассе оказались детьми - РИА Новости, 28.08.2021

Осквернившие мемориал воинам ВОВ в Кузбассе оказались детьми

Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в городе Белово Кемеровской области осквернили дети, выяснил региональный главк МВД. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T09:55

2021-08-28T09:55

2021-08-28T13:43

происшествия

кемеровская область

белово

россия

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КЕМЕРОВО, 28 авг — РИА Новости. Мемориал погибшим в Великой Отечественной войне в городе Белово Кемеровской области осквернили дети, выяснил региональный главк МВД.Памятник оказался изрисован и исписан непристойностями. По этому поводу возбудили уголовное дело о вандализме.Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, отработали несовершеннолетних из ближайших домов, провели работу в общеобразовательных учреждениях, а также через СМИ и соцсети обратились к жителям с просьбой помочь установить виновных.В итоге одного из юных вандалов привела в полицию мама. Она заявила, что ее десятилетний сын совершил проступок и должен понести наказание. Полицейские выяснили, что школьник и его 13-летний приятель гуляли на площади и ради забавы разрисовали мемориал.Поскольку оба мальчика не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, дело о вандализме прекратят. При этом полицейские составили на их родителей административные протоколы по статье о неисполнении родительских обязанностей. Позже материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Решается вопрос о постановке школьников на профилактический учет.

https://ria.ru/20210716/pogrom-1741472223.html

https://ria.ru/20210618/vandaly-1737504008.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, россия