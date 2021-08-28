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Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах - РИА Новости, 28.08.2021
Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
Минпросвещения РФ составит примерное расписание для школ, в котором будет реализовано эффективное распределение предметов, рассказал глава министерства Сергей... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T14:32
2021-08-28T14:32
общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ составит примерное расписание для школ, в котором будет реализовано эффективное распределение предметов, рассказал глава министерства Сергей Кравцов.В ходе Общероссийского родительского собрания министра спросили, представляется ли возможным организовать единый переход на пятидневную систему обучению."Решение о введении пятидневного или шестидневного обучения для различных классов это решение фактически школы… это с федерального уровня, наверное, было бы неправильно сказать, что все переходят обязательно на пятидневное обучение или на шестидневное обучение", - пояснил Кравцов.Он отметил, что зачастую это зависит от возможностей школы, от того - сельская школа или городская, какой это класс, иногда заниматься по выходным готовы и сами дети."Мы сегодня обсуждаем и в следующем году обязательно сделаем такое примерное расписание рекомендаций для школ.., в котором эффективно распределены те или иные предметы с учетом и физиологов, с учетом Роспотребнадзора, то есть мы такие рекомендации школам и родителям представим, а дальше уже школа будет определять, следовать этому расписанию или остаться на том расписании, по которому работает", - рассказал министр.
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общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия
14:32 28.08.2021
 
Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах

Кравцов: в следующем году сделаем примерное расписание рекомендаций для школ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПодготовка к новому учебному году в Донецке
Подготовка к новому учебному году в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минпросвещения РФ составит примерное расписание для школ, в котором будет реализовано эффективное распределение предметов, рассказал глава министерства Сергей Кравцов.
В ходе Общероссийского родительского собрания министра спросили, представляется ли возможным организовать единый переход на пятидневную систему обучению.
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"Решение о введении пятидневного или шестидневного обучения для различных классов это решение фактически школы… это с федерального уровня, наверное, было бы неправильно сказать, что все переходят обязательно на пятидневное обучение или на шестидневное обучение", - пояснил Кравцов.
Он отметил, что зачастую это зависит от возможностей школы, от того - сельская школа или городская, какой это класс, иногда заниматься по выходным готовы и сами дети.
"Мы сегодня обсуждаем и в следующем году обязательно сделаем такое примерное расписание рекомендаций для школ.., в котором эффективно распределены те или иные предметы с учетом и физиологов, с учетом Роспотребнадзора, то есть мы такие рекомендации школам и родителям представим, а дальше уже школа будет определять, следовать этому расписанию или остаться на том расписании, по которому работает", - рассказал министр.
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ОбществоСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Россия
 
 
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