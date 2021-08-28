https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747637715.html

В России за сутки выписали 19 411 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 19 411 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021

В России за сутки выписали 19 411 человек после лечения от COVID-19

За сутки в России выписаны 19 411 человек после лечения от COVID-19, за все время - 6 131 446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:34

2021-08-28T11:34

2021-08-28T11:34

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 411 человек после лечения от COVID-19, за все время - 6 131 446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 19 411 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 131 446", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2040 человек, в Подмосковье - 1456, в Санкт-Петербурге - 1378.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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