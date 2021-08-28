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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747637715.html
В России за сутки выписали 19 411 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 19 411 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021
В России за сутки выписали 19 411 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России выписаны 19 411 человек после лечения от COVID-19, за все время - 6 131 446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:34
2021-08-28T11:34
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 411 человек после лечения от COVID-19, за все время - 6 131 446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 19 411 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 131 446", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2040 человек, в Подмосковье - 1456, в Санкт-Петербурге - 1378.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 28.08.2021
 
В России за сутки выписали 19 411 человек после лечения от COVID-19

Оперштаб: в России за сутки выписали 19 411 человек после лечения от COVID-19

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. За сутки в России выписаны 19 411 человек после лечения от COVID-19, за все время - 6 131 446, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 19 411 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 131 446", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве выписаны 2040 человек, в Подмосковье - 1456, в Санкт-Петербурге - 1378.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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