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В Москве выявили 1498 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1498 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021
В Москве выявили 1498 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1498, в Санкт-Петербурге - 1406, в Подмосковье - 849, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T11:33
2021-08-28T11:33
2021-08-28T11:33
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1498, в Санкт-Петербурге - 1406, в Подмосковье - 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1498, 2. Санкт-Петербург - 1406, 3. Московская область - 849", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 26, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.
https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747566101.html
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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве выявили 1498 новых случаев COVID-19
В Москве за стуки выявили 1498 случаев COVID-19