https://ria.ru/20210828/koronavirus-1747637485.html

В Москве выявили 1498 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 1498 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 28.08.2021

В Москве выявили 1498 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1498, в Санкт-Петербурге - 1406, в Подмосковье - 849, сообщили журналистам в... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T11:33

2021-08-28T11:33

2021-08-28T11:33

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 1498, в Санкт-Петербурге - 1406, в Подмосковье - 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1498, 2. Санкт-Петербург - 1406, 3. Московская область - 849", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области - 26, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 14.

https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747566101.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии