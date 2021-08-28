07:29 28.08.2021 (обновлено: 08:25 28.08.2021)
На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение иностранных войск
Политолог Бондаренко: размещение американских войск на Украине противоречит конституции
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Размещение американского контингента на Украине невозможно, поскольку это противоречит конституции, заявил РИА Новости украинский политолог Кость Бондаренко.
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что Украина должна разместить на своей территории военный контингент США, и украинский президент Владимир Зеленский должен обсудить этот вопрос на встрече с американским коллегой Джо Байденом 31 августа.
"Дело в том, что для начала Климкину нелишним было бы почитать конституцию Украины, которая запрещает размещение в стране военных баз других государств", - сказал эксперт.
Он выразил также сомнение, что вряд ли этот вопрос будет рассматриваться на высшем уровне 31 августа. "Поэтому это не более чем политический маневр со стороны Климкина", - отметил Бондаренко.
По его словам, несмотря на запрет конституции во время президентства Петра Порошенко было принято решение о проведении регулярных учений на Яворовском полигоне во Львовской области с привлечением иностранных войск, в том числе США.
"Прошлой власти, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений", - добавил он.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.