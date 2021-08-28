Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210828/kontingent-1747622760.html
На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение иностранных войск
На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение иностранных войск - РИА Новости, 28.08.2021
На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение иностранных войск
Размещение американского контингента на Украине невозможно, поскольку это противоречит конституции, заявил РИА Новости украинский политолог Кость Бондаренко. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T07:29
2021-08-28T08:25
в мире
украина
киев
сша
львовская область
андерс фог расмуссен
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Размещение американского контингента на Украине невозможно, поскольку это противоречит конституции, заявил РИА Новости украинский политолог Кость Бондаренко.Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что Украина должна разместить на своей территории военный контингент США, и украинский президент Владимир Зеленский должен обсудить этот вопрос на встрече с американским коллегой Джо Байденом 31 августа.Он выразил также сомнение, что вряд ли этот вопрос будет рассматриваться на высшем уровне 31 августа. "Поэтому это не более чем политический маневр со стороны Климкина", - отметил Бондаренко.По его словам, несмотря на запрет конституции во время президентства Петра Порошенко было принято решение о проведении регулярных учений на Яворовском полигоне во Львовской области с привлечением иностранных войск, в том числе США."Прошлой власти, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений", - добавил он.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html
https://ria.ru/20210827/ukraina-1747369966.html
украина
киев
сша
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, сша, львовская область, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, петр порошенко
07:29 28.08.2021 (обновлено: 08:25 28.08.2021)
 
На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение иностранных войск

Политолог Бондаренко: размещение американских войск на Украине противоречит конституции

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Размещение американского контингента на Украине невозможно, поскольку это противоречит конституции, заявил РИА Новости украинский политолог Кость Бондаренко.
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что Украина должна разместить на своей территории военный контингент США, и украинский президент Владимир Зеленский должен обсудить этот вопрос на встрече с американским коллегой Джо Байденом 31 августа.
"Дело в том, что для начала Климкину нелишним было бы почитать конституцию Украины, которая запрещает размещение в стране военных баз других государств", - сказал эксперт.
Он выразил также сомнение, что вряд ли этот вопрос будет рассматриваться на высшем уровне 31 августа. "Поэтому это не более чем политический маневр со стороны Климкина", - отметил Бондаренко.
По его словам, несмотря на запрет конституции во время президентства Петра Порошенко было принято решение о проведении регулярных учений на Яворовском полигоне во Львовской области с привлечением иностранных войск, в том числе США.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
04:27
На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
"Прошлой власти, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений", - добавил он.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Горожане любуются на Днепр и Подольский район со смотровой площадки в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 08:00
Хорошие новости для украинцев: их не выселяют. Пока
 
В миреУкраинаКиевСШАЛьвовская областьАндерс Фог РасмуссенВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныПетр Порошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:32Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
13:16На Звенигородской эстакаде в Москве столкнулись три автомобиля
13:13В Белоруссии оценили практикуемые Латвией методы вытеснения беженцев
13:00Оркестр из Африки не приедет на "Спасскую башню" из-за коронавируса
12:59День знаний в российских школах пройдет очно, заявил Кравцов
12:52"Превосходно!": иностранцев восхитил танковый балет на "Армии — 2021"
Лента новостейМолния