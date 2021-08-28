https://ria.ru/20210828/kontingent-1747622760.html

На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение иностранных войск

На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение иностранных войск - РИА Новости, 28.08.2021

На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение иностранных войск

Размещение американского контингента на Украине невозможно, поскольку это противоречит конституции, заявил РИА Новости украинский политолог Кость Бондаренко. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T07:29

2021-08-28T07:29

2021-08-28T08:25

в мире

украина

киев

сша

львовская область

андерс фог расмуссен

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

КИЕВ, 28 авг – РИА Новости. Размещение американского контингента на Украине невозможно, поскольку это противоречит конституции, заявил РИА Новости украинский политолог Кость Бондаренко.Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин выразил мнение, что Украина должна разместить на своей территории военный контингент США, и украинский президент Владимир Зеленский должен обсудить этот вопрос на встрече с американским коллегой Джо Байденом 31 августа.Он выразил также сомнение, что вряд ли этот вопрос будет рассматриваться на высшем уровне 31 августа. "Поэтому это не более чем политический маневр со стороны Климкина", - отметил Бондаренко.По его словам, несмотря на запрет конституции во время президентства Петра Порошенко было принято решение о проведении регулярных учений на Яворовском полигоне во Львовской области с привлечением иностранных войск, в том числе США."Прошлой власти, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений", - добавил он.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210828/ultimatum-1747620412.html

https://ria.ru/20210827/ukraina-1747369966.html

украина

киев

сша

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, сша, львовская область, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, петр порошенко