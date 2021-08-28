https://ria.ru/20210828/kofe-1747661919.html

Три чашки кофе в день значительно снижают риск инфаркта, выяснили ученые

Три чашки кофе в день значительно снижают риск инфаркта, выяснили ученые - РИА Новости, 28.08.2021

Три чашки кофе в день значительно снижают риск инфаркта, выяснили ученые

Ежедневное употребление кофе снижает вероятность развития заболеваний сердца, сообщается на портале Medical News со ссылкой на автора исследования, профессора... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T16:08

2021-08-28T16:08

2021-08-28T18:24

общество

венгрия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ежедневное употребление кофе снижает вероятность развития заболеваний сердца, сообщается на портале Medical News со ссылкой на автора исследования, профессора Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейс в Венгрии Юдита Симона.В частности, среди людей, выпивающих по три чашки кофе в день, риск смерти от инфаркта ниже на 21 процент, от других сердечно-сосудистых заболеваний — на 17 процентов, по остальным причинам — на 12 процентов.В эксперименте приняли участие 468 тысяч человек без признаков сердечных заболеваний в возрасте около 56 лет. Их разделили на три группы. В первой оказались те, кто не пьет кофе регулярно (22,1 процента), во вторую вошли люди, выпивающие от половины до трех чашек в день (58,4 процента), в третью — те, кто выпивает больше трех чашек (19,5 процента).Специалисты изучали анализы добровольцев в течение 10-15 лет, корректируя их с учетом таких факторов, как возраст, пол, вес, рост, вредные привычки, физическая активность, социально-экономический статус, а также частота и количество потребляемого мяса, овощей, фруктов и так далее.Кроме того, ученые использовали данные более 30 тысяч человек, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии.

https://ria.ru/20210824/kofe-1747039464.html

венгрия

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общество, венгрия