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Три чашки кофе в день значительно снижают риск инфаркта, выяснили ученые
Три чашки кофе в день значительно снижают риск инфаркта, выяснили ученые - РИА Новости, 28.08.2021
Три чашки кофе в день значительно снижают риск инфаркта, выяснили ученые
Ежедневное употребление кофе снижает вероятность развития заболеваний сердца, сообщается на портале Medical News со ссылкой на автора исследования, профессора... РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T16:08
2021-08-28T18:24
общество
венгрия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ежедневное употребление кофе снижает вероятность развития заболеваний сердца, сообщается на портале Medical News со ссылкой на автора исследования, профессора Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейс в Венгрии Юдита Симона.В частности, среди людей, выпивающих по три чашки кофе в день, риск смерти от инфаркта ниже на 21 процент, от других сердечно-сосудистых заболеваний — на 17 процентов, по остальным причинам — на 12 процентов.В эксперименте приняли участие 468 тысяч человек без признаков сердечных заболеваний в возрасте около 56 лет. Их разделили на три группы. В первой оказались те, кто не пьет кофе регулярно (22,1 процента), во вторую вошли люди, выпивающие от половины до трех чашек в день (58,4 процента), в третью — те, кто выпивает больше трех чашек (19,5 процента).Специалисты изучали анализы добровольцев в течение 10-15 лет, корректируя их с учетом таких факторов, как возраст, пол, вес, рост, вредные привычки, физическая активность, социально-экономический статус, а также частота и количество потребляемого мяса, овощей, фруктов и так далее.Кроме того, ученые использовали данные более 30 тысяч человек, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии.
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общество, венгрия
16:08 28.08.2021 (обновлено: 18:24 28.08.2021)
 
Три чашки кофе в день значительно снижают риск инфаркта, выяснили ученые

Венгерский ученый Юдит Симон: три чашки кофе в день снижают риск инфаркта на 21%

© Depositphotos / AllaSerebrinaКофе с собой
Кофе с собой - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© Depositphotos / AllaSerebrina
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Ежедневное употребление кофе снижает вероятность развития заболеваний сердца, сообщается на портале Medical News со ссылкой на автора исследования, профессора Центра сердца и сосудов Университета Земмельвейс в Венгрии Юдита Симона.
В частности, среди людей, выпивающих по три чашки кофе в день, риск смерти от инфаркта ниже на 21 процент, от других сердечно-сосудистых заболеваний — на 17 процентов, по остальным причинам — на 12 процентов.
В эксперименте приняли участие 468 тысяч человек без признаков сердечных заболеваний в возрасте около 56 лет. Их разделили на три группы. В первой оказались те, кто не пьет кофе регулярно (22,1 процента), во вторую вошли люди, выпивающие от половины до трех чашек в день (58,4 процента), в третью — те, кто выпивает больше трех чашек (19,5 процента).
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24 августа, 15:32Наука
Ученые определили соединения, придающие кофе особые свойства
Специалисты изучали анализы добровольцев в течение 10-15 лет, корректируя их с учетом таких факторов, как возраст, пол, вес, рост, вредные привычки, физическая активность, социально-экономический статус, а также частота и количество потребляемого мяса, овощей, фруктов и так далее.
Кроме того, ученые использовали данные более 30 тысяч человек, полученные с помощью магнитно-резонансной томографии.
 
ОбществоВенгрия
 
 
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